Жители села под Астраханью потребовали решения длительной проблемы с подачей воды

21 января 2023, 08:38

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Из-за судебных разбирательств между ресурсоснабжающей организацией и властями в селе Зеленга Володарского района уже несколько лет проблема с водоснабжением, заявил вице-губернатор Астраханской области Олег Князев. Сами сельчане пригрозили акцией протеста, если чиновники не разберутся с ситуацией, а комментаторы в соцсети указали, что проблема с водоснабжением почти во всех селах области.

Вице-губернатор Астраханской области Олег Князев вместе с членами регионального правительства 20 января совершил поездку в село Зеленга Володарского района, где, по его словам, сложилась недопустимая ситуация с водоснабжением.

"Жители села Зеленга несколько лет практически существуют без воды. Именно существуют, потому как им недоступны элементарные бытовые условия. Коммуникации водоснабжения изношены практически полностью, поэтому возникают постоянные аварии и, как следствие, перебои с подачей воды", – написал Князев 20 января в своем Telegram-канале.

В 2017 году власти Володарского района и компания "Цифровой водоканал" заключили концессионное соглашение и практически сразу между сторонами стали возникать конфликты, результатом чего стали судебные разбирательства, добавил он.

"Обеспечение водоснабжением – это прямые полномочия и задача главы района, считаю подобную позицию недопустимой. <…> Необходимо договариваться и искать выход из ситуации. В кратчайшие сроки. В противном случае мы со стороны правительства региона будем вынуждены прибегать к непопулярным решениям", – заявил вице-губернатор.

Он отметил, что сельчанам организован подвоз воды, и что ситуация с водоснабжением взята им на личный контроль.

О проблеме с водоснабжением Зеленги также сообщили активисты астраханского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). "В Зеленге из-за отсутствия воды закрыты школа и детсад. Сельчане, в том числе, старики и инвалиды, вынуждены в морозы ходить за водой к прорубям на реке. Мужчины пытаются сами как-то отремонтировать трубы водоснабжения, но технически это оказалось им не под силу. Люди от отчаяния уже говорят, что готовы выйти на дорогу, чтобы на их проблему обратили внимание", – сказано в публикации, размещенной на странице ОНФ в соцсети "ВКонтакте".

К посту прикреплено видео, на кадрах которого жители Зеленги пожаловались на отсутствие водоснабжения.

"Как же пожилым? Те, кто на берегу живут, пойдут за водой. Лично я – я после операции – и могу принести только пять литров воды. А пожилые люди, а те, кто лежат? Каково соцработнику, который обслуживает по 10 человек?" – сказала на кадрах ролика местная жительница Марфуга Каналиева.

"Мы готовы всем селом, своими силами попытаться сделать, чтобы население было с водой", – отметил другой местный житель Евгений Вилков.

"Как можно ходить на реку за водой с ведрами и баклажками за водой – это абсурд какой-то", – подчеркнул еще один сельчанин Валерий Грачев.

Эта публикация на странице астраханского отделения Общероссийского народного фронта, на которую подписаны более 11 тысяч пользователей, на 08.30 мск набрала 291 отметку с реакцией пользователей и 64 комментария.

"Жители как делали все своими силами, так и продолжают. У нас тоже вода замерзла, и мужики своими силами отогревали. А водоканалу все равно. Зато на сайте отчёт пишут, сколько и где поменяли труб. А на самом деле ничего не делается", – пожаловалась Ольга Калюжная.

"Видимо, по всей области проблема с водоснабжением. Ахтубинск – постоянные отключения, изношенность труб глобальная. Очень сочувствую жителям Зеленги", – отметила Юлия Мир.

"Сочувствуем жителям, это конечно халатное отношение администрации к обеспечению жителей водой. Там, наверное, не ремонтировать трубы надо, а менять. У нас в селе вода привозная. Тоже этот месяц переживали, то водововоз не успевает, то отсек с водой замерзает", – написал администратор страницы Село Новокучергановка (инициативная группа).

"Наверное, отчитались на бумаге, что обслуживание было проведено согласно регламенту. У нас с этим уже никто не борется. Мы 25 лет покупаем питьевую воду, которую раз в две недели возит водовозка. Буруны, Наримановский район", – написал Ahkrad Veahci.

"Когда за такое халатное отношение людей будут наказывать или снимать руководство с должностей, тогда возможно и что-то будет меняться. Они привыкли так работать. Никакой ответственности у чиновников нет", – считает Гафур Бекчинтаев.

"Кавказский узел" также писал, что 14 ноября 2021 года жители астраханского села Яманцуг также пожаловались на проблемы с подачей воды. Они заявил, что чиновники игнорируют их многочисленные обращения по поводу отсутствия централизованного водоснабжения.

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