19 января 2023, 07:29

Военный из Камызякского района погиб на Украине

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Военнослужащий Рафхат Наурзалиев погиб на Украине, сообщили власти Камызякского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 67 уроженцев Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 января стало известно, что на Украине погибли ефрейтор Самат Бекбулатов и рядовой Алексей Шаповалов из Харабалинского района. На эту дату власти подтвердили гибель во время спецоперации как минимум 66 уроженцев Астраханской области.

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий Рафхат Наурзалиев. Его родным передан орден Мужества, которым Наурзалиев награжден посмертно, сообщила 18 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Камызякского района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 67 военных из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Пятеро военных из Волгоградской области погибли на Украине", "Администрация Казбековского района сообщила о гибели двух военных на Украине", "Мобилизованный из Камышина погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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