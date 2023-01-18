Власти Франции угрожают депортацией беженцу из Чечни

18 января 2023, 15:49

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Беженец из Чечни Зелимхан О. может быть депортирован на родину после освобождения из французской тюрьмы, сообщили правозащитники. Зелимхан отбывает наказание за участие в военных действиях в Сирии, несмотря на то, что не принимал участия в деятельности ни одной из групп, который признаны ООН террористическими, сообщили его знакомые.

Как писал "Кавказский узел", власти Франции высылали чеченцев в Россию при малейшем подозрении, массовая высылка остановилась лишь с началом военных действий на Украине, сообщила ранее "Кавказскому узлу" руководитель "Чеченского комитета" во Франции Паскаль Шодо в связи с гибелью Дауда Мурадова, который был депортирован в Россию из Франции 8 февраля 2022 года. Ассамблея чеченцев Европы напомнила о том, что депортация чеченцев поставлена на поток, и призвала власти Франции защитить права эмигрантов. Власти Франции, передав российской стороне документы из миграционного дела Дауда Мурадова, скончавшегося после депортации в Россию, обрекли его на пытки и гибель, а также подвергли опасности других людей, проживающих в Чечне, российских правозащитников и журналистов, заявил Правозащитный центр "Мемориал"*.

11 декабря 2020 года Дауд Мурадов был выдворен в Россию из Франции, где он просил убежище, когда ему было 18 лет. Силовики задержали Даудова в аэропорту Шереметьево. Ему было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Следствие предположило, что он из Франции вербовал граждан России в незаконные вооружённые формирования, которые действуют на Северном Кавказе. Суд в Москве арестовал его на два месяца. Позже, в присутствии приглашённого родственниками адвоката, Дауд отказался от показаний, которые подписал, по его словам, под пытками. В июле 2021 года Мурадову предъявили обвинение в более тяжких преступлениях - организации теракта, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и приобретение и хранении взрывчатых веществ в составе организованной группы. По версии следствия, он через соцсети и мессенджеры в Интернете создал террористическую группу в Чечне, члены которой планировали совершить теракт в Грозном. Дауд Мурадов отрицал эти обвинения. В конце 2021 года Мурадова перевезли в Грозный, где вновь подвергли пыткам. 6 февраля родным Мурадова сообщили, что он скончался в больнице в Грозном, куда на скорой его доставили из СИЗО. В справке о смерти написано — "внезапная сердечная смерть". Тело родным не отдали, так же как и заключение судебно-медицинской экспертизы, сообщил 4 апреля Правозащитный центр "Мемориал"*.

Франция намерена депортировать 44-летнего беженца из Чечни Зелимхана О., которому на родине могут угрожать пытки и внесудебная казнь, сообщило сегодня издание “Кавказ.Реалии”** со ссылкой на друга Зелимхана.

Зелимхан отбывал наказание во французской тюрьме за участие в военных действиях в Сирии. По данным его друга, Зелимхан учился на факультете истории и политики Реннского университета и не участвовал ни в одной из групп, признанных ООН террористическими.

У властей Франции действительно есть планы депортации Зелимхана О., подтвердила руководитель правозащитной французской организации "Чеченский комитет" Паскаль Шодо. "Франция собирается выдворить его так же, как и всех остальных, кто отбывал наказание, связанное с лишением свободы. Но в данный момент депортация невозможна из-за отсутствия прямого авиасообщения между Россией и Францией, которое прекратилось после начала (конфликта на Украине)", - приводятся ее слова в публикации.

Защита заявляет, что Зелимхан был осужден несправедливо, так как организация, в которой он состояла, не была признана ООН террористической, сообщила сегодня чеченская правозащитная ассоциация “Вайфонд” со ссылкой на супругу Зелимхана в своем Telegram-канале. Правозащитники предположили, что суд с подачи МВД Франции мог счесть, что и эта организация может быть террористической.

В Telegram-канале ассоциации также опубликован скриншот одного из чеченских ресурсов, из которого следует, что в Чечне Зелимхан уже объявлен в розыск. Правозащитники по этом поводу предположили, что на родине его могут ждать пытки и смерть, напомнив о гибели Дауда Мурадова. Тюремный срок заканчивается весной 2023, депортация планируется без возможности освобождения, указано в сообщении.

Вопрос о депортации чеченцев из Франции обострился после того, как 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России чеченского происхождения Абдулак Анзоров. 9 апреля 2021 года из Франции был депортирован 37-летний уроженец Чечни Магомед Гадаев. После его приезда в Чечню в Instagram появился ролик, где Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Этот видеоролик лишь усиливает опасения за его жизнь, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

39-летний уроженец Чечни Мансур Исмаилов, уехавший из России в 2007 году, проживал во Франции, но 11 мая 2021 года был задержан в отделе полиции, куда пришел отмечаться, и поспешно депортирован. Силовики не позволяли ему покинуть аэропорт в Москве и вынуждали лететь в Чечню, сообщили правозащитники. 13 мая 2021 года сотрудники погранслужбы позволили Исмаилову покинуть здание аэропорта, после чего Исмаилов получил экстренную медицинскую помощь в больнице. Единственный документом у него на руках - свидетельство на въезд в Россию. Исмаилов находится в Москве, но без документов не может получать медпомощь, сообщили 2 июня 2021 года правозащитники.

Французские правозащитники из Amnesty France, французской Лиги прав человека и Comite Tchetchenie опубликовали 28 мая 2021 года совместное заявление, в котором заявили, что власти Франции сознательно нарушают международные правила, высылая из страны в Россию уроженцев Чечни, которым на родине грозят пытки и жестокое обращение.

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