Четверо жителей Ингушетии осуждены за причастности к "Исламскому государству"*

18 января 2023, 05:15

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Суд в Ростове-на-Дону признал четверных жителей Ингушетии виновными в причастности к "Исламскому государству"* и приговорил к срокам от пяти до девяти лет.

Приговор жителям Ингушетии 17 января вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Суд установил, что Магомед Мержоев, Микаил Мейриев, Ахмед Махлоев и Ислам Оздоев, будучи приверженцами радикального течения в исламе, добровольно вступили в "Исламское государство"*, сообщает телеграм-канал, связанный с силовыми структурами Ингушетии.

Мержоев и Мейриев, по данным следствия, в августе 2021 года дали присягу верности лидеру "ИГ"* и планировали совершить подрыв административных зданий Управления вневедомственной охраны ВНГ России по Ингушетии и отдельного батальона ППСП межмуниципального отдела МВД России "Сунженский". Они также публиковали в соцсетях материалы, направленные на оправдание террористической деятельности и завербовали двоих других фигурантов дела.

Мержоев приговорен к девяти годам, Мейриев - к восьми годам, Махлоев и Оздоев - к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В карточке дела на сайте суда указаны лишь две фамилии фигурантов дела - Махлоева и Оздоева. Они были обвинены по статье 33 части 5 - части 2 статьи 205.5 УК РФ (соучастие в организации деятельности террористической организации).

Информация о двух других фигурантах скрыта. Одному из них предъявлены обвинения по части 1 статьи 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), части 2 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ), части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), части 1.1 статьи 205.1 (склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в совершение преступления), части 1 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта) и статье 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ. У второго фигуранта статьей меньше - часть 2 статьи 223.1, часть 2 статьи 205.5, пункт "а" части 2 статьи 205 и статья 205.3 УК РФ.

Комментариями осужденных и их официальных представителей по поводу приговоров "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" сообщал также, что 16 января суд приговорил к пожизненному лишению свободы одного из лидеров вооруженного подполья в Ингушетии Али Тазиева, признав его виновным в нападениях на сотрудников ДПС и военнослужащих в 2009-2010 годах. Тазиев в третий раз осужден на пожизненный срок.

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* ИГ (Исламское государство, ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России решением суда.

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