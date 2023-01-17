Волгоградец осужден за вербовку в "Исламское государство"*

17 января 2023, 04:33

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К девяти годам заключения приговорен житель Волгограда Олег Саплин, которого суд признал виновным в вербовке знакомого в "Исламское государство"* и покушении на сбыт наркотиков.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 16 января вынес приговор жителю Волгограда.

Сообщение о вынесении приговора опубликовано на сайте суда 16 января. В нем сообщается, что волгоградец Олег Саплин в мае-июне 2022 года посредством мессенджера и в социальных сетях убеждал знакомого выехать в Афганистан или Мавританию, чтобы принять участие в деятельности "Исламского государства"*, сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, отметил суд, Саплину в конце июня 2022 года собеседник в мессенджере предложил стать сбытчиком наркотических средств. Волгоградец согласился доставать наркотики из тайников-"закладок". В июле он получил задание в мессенджере и нашел на месте такой "закладки" наркотики, которые дома расфасовал и разместил в тайниках.

Мужчина был признан виновным и приговорен к девяти годам в исправительной колонии особого режима с отбыванием двух первых лет в тюрьме.

Комментариями Саплина по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2022 года к 12 годам колонии приговорен житель Адыгеи Фарход Жураев, которого суд признал виновным в вербовке граждан в террористическую организацию.

"Кавказский узел" публикует новости о том, как влияет война на Ближнем Востоке на регионы Кавказа, на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" можно ознакомиться со справкой "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

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