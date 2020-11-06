Силовики отчитались о признании задержанного в Адыгее в призывах к терроризму

06 ноября 2020, 16:31

Член ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"*, задержанный в Адыгее в ходе расследования о подготовке терактов в Волгограде, признался в публичных призывах к терактам и убийствам сотрудников правоохранительных органов, сообщило сегодня УФСБ по Адыгее.

Как писал "Кавказский узел", члены ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (Батальон единобожия и джихада)* планировали в Волгограде серию терактов, 14 октября двое из них были убиты в перестрелке с силовиками. В тот же день в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде были задержаны другие участники межрегиональной ячейки.

Управление ФСБ России по Адыгее отчиталось о задержании участника организации "Катиба Таухид Валь Джихад". "Установлено, что задержанный в своем аккаунте в социальной сети "Одноклассники" размещал аудио и видеозаписи, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, с призывами к совершению террористических актов, убийству сотрудников правоохранительных органов и лиц, не исповедующих ислам", - цитирует сегодня сообщение пресс-службы УФСБ по Адыгее "Интерфакс".

Выходец из Средней Азии был задержан 14 октября. В ходе обыска у него дома, в поселке Яблоновский Тахтамукайского района Адыгеи, были обнаружены и изъяты четыре мобильных телефона, сим-карты, флаг "Катиба Таухидва Джихад". "В ходе допроса он дал признательные показания", - привело сегодня ТАСС релиз ведомства.

Ведется расследование уголовных дел в связи с публичными призывами к экстремистской и террористической деятельности. Санкции ч. 2 ст. 205.2 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до семи лет, ч. 2 ст. 280 УК РФ - лишение свободы на срок до пяти лет

* организация признана экстремистской и запрещена в России судом.