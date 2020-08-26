Майкопский суд признал подростка виновным в подготовке нападения на школу

26 августа 2020, 18:57

Суд приговорил 16-летнего жителя Майкопа, готовившего нападение на школу, к четырем годам и шести месяцам воспитательной колонии.

Как писал "Кавказский узел", после трагедии в Керченском политехническом колледже, которая 17 октября 2018 года унесла жизнь 21 человека, была организована проверка групп в соцсетях, пропагандировавших насилие в образовательных учреждениях. Спустя год после случившегося в Керчи Генпрокуратура ПФ отчиталась о ее результатах - выяснилось, что один из пользователей сети собирался устроить теракт в Адыгее.

Майкопский городской суд Адыгея вынес приговор по уголовному делу в отношении 16-летнего жителя Майкопа. Он признан виновным в приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом (ч. 1 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приготовлению к незаконному изготовлению взрывчатого вещества и взрывного устройства (ч. 1 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила сегодня прокуратура Адыгеи.

Судом и следствием установлено, что учащийся общеобразовательной школы Майкопа готовился к совершению убийства неограниченного круга лиц в учебном заведении. "Он принял меры к поиску и последующему приобретению необходимых предметов, которые планировал использовать в качестве взрывного устройства", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил. Комментариями осужденного или его законных представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Максимальным наказанием по ч.2 ст. 105 УК РФ является смертная казнь, по ч.2 ст. 223 УК РФ - лишение свободы на срок до восьми лет.

Дело поступило в городской суд Майкопа 10 марта 2020 года, в рамках рассмотрения состоялось 13 судебных заседаний, следует из карточки дела на сайте суда.