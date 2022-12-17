Житель Адыгеи осужден за вербовку в террористическую организацию

17 декабря 2022, 05:49

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К 12 годам колонии приговорен житель Адыгеи Фарход Жураев, которого суд признал виновным в вербовке граждан в террористическую организацию "Катиба Таухид валь-Джихад"*.

В вербовке граждан в международную террористическую организацию признал виновным жителя Адыгеи Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Суд установил, что Фарход Жураев в период с августа по октябрь 2020 года принял участие в деятельность "Катиба Таухид валь-Джихад"*, в частности, через интернет контактировал с членом организации, который проживал в Волгограде, пишет 16 декабря "Коммерсант" со ссылкой на управление ФСБ России по Адыгее.

Жураев неоднократно беседовал с жителями Адыгеи, пытался вербовать их для участия в упомянутой организации, оправдывал террористическую деятельность. Кроме того, на своей странице в соцсети осужденный разместил видеозаписи и аудиозаписи с оправданием насильственных действий по религиозному признаку, призывал к экстремистской и террористической деятельности.

Суд признал Жураева виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы. Приговор вступил в силу.

Обвинения Жураеву были предъявлены по части 2 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности), части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), говорится в картотеке на сайте суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2021 года был задержан выходец из Средней Азии - сторонник террористической организации. Он признался в подготовке теракта в центра Майкопа.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.