Силовики рапортовали о предотвращенном теракте в Адыгее

17 марта 2021, 10:21

Задержан сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", он признался в подготовке теракта в центре Майкопа, сообщила сегодня ФСБ.

При обыске по месту жительства подозреваемого были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, карта Майкопа с отмеченными объектами и флаг Исламского государства*, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, задержанный - выходец из Средней Азии. У него также изъяли поддельные миграционные документы, средства связи с контентом экстремистского характера, интернет-инструкции по совершению терактов, передал сегодня ТАСС.

Против задержанного возбуждено дело по уголовной статье "Приготовление к террористическому акту". Он уже дал признательные показания о подготовке теракта в центре Майкопа, проинформировало сегодня РИА "Новости". По статье 205 УК России подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2020 года в Адыгее был задержан еще один выходец из Средней Азии, предполагаемый член ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"*. ФСБ заявила, что он признался в публичных призывах к терактам и убийствам сотрудников правоохранительных органов. Против задержанного также заведено уголовное дело о вербовке.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - организация, признанная террористической и запрещенная в России решением суда.