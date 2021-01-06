06 января 2021, 17:23

Адыгейские силовики заподозрили выходца из Средней Азии в вербовке

Два новых уголовных дела заведены в отношении выходца из Средней Азии, задержанного в Адыгее при расследовании дела о подготовке терактов в Волгограде, сообщила ФСБ.

По версии ФСБ, предполагаемый член ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"*, выходец из Средней Азии, задержанный в Адыгее в ходе расследования о подготовке терактов в Волгограде, ранее признался в публичных призывах к терактам и убийствам сотрудников правоохранительных органов.

Члены ячейки запрещенной в России судом международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (Батальон единобожия и джихада), по версии ФСБ, планировали в Волгограде серию терактов, 14 октября  двое из них были убиты в перестрелке с силовиками. В тот же день в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде были задержаны другие участники межрегиональной ячейки.

Задержанный в Адыгее выходец из Средней Азии вербовал в ряды запрещенной организации своих соотечественников, сообщила пресс-служба УФСБ по Адыгее.  "Установлено, что с 2019 года он совершал действия по склонению, вербовке и иному вовлечению своих соотечественников в деятельность указанной террористической организации", - процитировала сообщение пресс-службы "Советская Адыгея".

В связи с этим в отношении задержанного начато расследование уголовных дел об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России) и о склонении, вербовке в террористическую деятельность (часть 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России), сообщила со ссылкой на пресс-службу УФСБ Адыгеи "Адыгея сегодня".

Ранее в отношении задержанного было начато расследование в связи с публичными призывами к экстремистской и террористической деятельности. 

Комментариев подозреваемого или его официальных представителей относительно версии ФСБ пока не поступало. 

* организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Информация о готовившихся терактах встревожила жителей Волгограда", "Аналитики скептически оценили версию силовиков о подготовке терактов в Волгограде", "Аналитики скептически оценили версию силовиков о подготовке терактов в Волгограде".

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