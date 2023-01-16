Власти Кубани потребовали у олимпийских переселенок заплатить за пользование землей

16 января 2023, 03:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Олимпийские переселенки Ольга и Нина Пальчик в 2012 году вместо снесенного дома получили коттедж. Как оказалось, земля под коттеджем не принадлежит им по праву собственности. Департамент имущественных отношений Краснодарского края подал на них в суд за необоснованное обогащение и потребовал заплатить за пользование землей более 35 тысяч рублей.

Сообщение от жительницы Сочи по поводу о взыскании штрафа за пользование землей поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 10 января. "Я из Сочи, по олимпийской программе снесли наш частный дом по ул. Яна Фабрициуса. Дали коттедж в коттеджном поселке по ул. Яна Фабрициуса на 12 коттеджей", - написала автор. По ее словам, дом находится в их собственности, а земля - в муниципальной. "Пришел иск из Хостинского суда на огромный штраф. <...> Мы думали, что раз дом в собственности, то и земля наша, так положено по закону. Когда нас сносили, то землю тоже продали, как и свою недвижимость, а теперь получили иск о взыскании необоснованного обогащения", - добавила автор. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

15 января семья сочинских олимпийских переселенцев, пенсионерки, дочь Ольга и ее мать Нина Пальчик получили иск в суд от департамента имущественных отношений Краснодарского края.

Корреспонденту "Кавказского узла" Нина Пальчик рассказала, что 10 января получила повестку в суд на 25 января, но без иска. Она позвонила в суд и ей подтвердили, что состоится заседание по иску департамента имущественных отношений Краснодарского края.

"15 января пришел иск, из которого мы с дочерью узнали о том, что якобы она задолжала ДИО и незаконно обогатилась на 35 772 рубля и несколько копеек. Для нас это огромная сумма. Дело в том, что Ольга - моя дочь, которой 53 года - инвалид II группы. Почти вся пенсия уходит на лекарства. Я сама тоже пенсионерка-блокадница, мне уже за 80 лет, но я фактически выполняю функции опекуна дочери. После того, как нам объявили об олимпийском переселении в 2012 году, это был огромный стресс. Но этот стресс продолжается до сих пор, связанный с тем, куда дочь переселили и к кому", - рассказала она.

По словам Пальчик, в 2012 году Олимпийский департамент подал к ним и их соседям иски о принудительном переселении. "Суд иск удовлетворил. Некоторые члены нашей семьи от стресса уже умерли, Ольга вступила в наследство", - рассказала она.

Вторая половина коттеджа, по словам женщины, принадлежит другому гражданину, который получил от одного из членов семьи Пальчик дарственную. Там он, однако, не жил никогда, а поселил там другого человека, который не платил за коммунальные услуги. "Так как коммуникации подсоединены ко всему дому, то за неуплату отключили весь дом от воды, света и газа. Жить в таком доме невозможно, тем более моей больной дочери находится там опасно с ее неврологическим заболеванием», - рассказала Пальчик.

По ее словам, из-за отсутствия элементарных удобств жить в коттедже невозможно, и дочь вынуждена скитаться по квартирам.

Ольга Пальчик отметила, что на нее была оформлена часть этого коттеджа, как на переселенку, но без земли. "Никаких договоров аренды или передачи права собственности на землю со мной Олимпийский департамент не заключал. То есть сейчас обнаруживается, что коттедж с моей половиной висит в воздухе, и я должна еще и заплатить за землю, которая мне не принадлежит, как будто бы я на ней неосновательно обогатилась. Адвокатов у нас с мамой нет. Мы сами будем отстаивать в суде это абсурдное требование. Сосед и тот, которого он заселил, идут со мной соответчиками. Я с ними не общаюсь, где второй собственник, я не знаю. По факту оформления земли мы обращались многократно сначала в Олимпийский департамент, а потом, когда его расформировали, в мэрию, но нас водили за нос, кормя «завтраками» и вдруг выясняется, что земля в собственности не Сочи, а ДИО КК и я лично должны им 35 тысяч рублей. Но за что? Я там не живу и ничем вообще физически не могу пользоваться», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В иске, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", представитель департамента имущественных отношений Н. Хромцова называет земельный участок «спорным» и утверждает, что якобы с "2013 года на участок 296 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0301011:1696 оформлено право госсобственности", а Ольга Пальчик пользуется им незаконно, "без правоустанавливающих документов".

По словам адвоката Сергея Костюка, "в Гражданском кодексе РФ (часть I) есть три статьи, которые определяют строительный объект и землю, как неделимые друг от друга вещи".

"Это статья 133 ГК РФ «Неделимая вещь», статья 134 ГК РФ «Сложная вещь» и статья 135 «Главная вещь и принадлежность»", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат процитировал последнюю из упомянутых статей: «Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной вещи и связанная с ней общим назначением (принадлежность), следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное». То есть, иными словами, дом, построенный на земельном участке, неразрывно связан с этим участком и права при оформлении на дом автоматически должны были оформляться государством в лице ДИО, которое переселяло людей принудительно, и на землю», - пояснил Костюк.

Он считает, что права как на дом, так и на землю должны были быть переданы собственникам при их переселении. Он рекомендовал пенсионеркам написать возражения на иск, в котором нужно сослаться на вышеуказанные статьи и подать встречный иск, которым просить суд обязать ДИО передать инвалиду-пенсионерке и олимпийской переселенке права собственности не только на дом, но и землю и потребовать взыскать с ДИО «неосновательное обогащение» за пользование чужим участком, принадлежащем инвалиду, как переселенке с 2013 года.

"Кавказский узел" информировал, что XXII зимние Олимпийские игры прошли в Сочи в феврале 2014 года. Против массового строительства олимпийских объектов в Сочи выступали экологи, активисты и многие жители города-курорта. Изъятие земель под олимпийские объекты проходило в соответствии с утвержденным президентом России 3 августа 2010 года порядком изъятия земель в связи с Олимпиадой в Сочи. Этот закон, помимо прочего, регулировал вопросы изъятия и предоставления земельных участков и находящихся на них объектов недвижимости. По данным департамента олимпийского наследия Краснодарского края, при подготовке к Олимпиаде у жителей Сочи было изъято порядка 8746 гектаров земли. 2,5 тысячи человек подлежали переселению вне очереди, для передачи жилья переселенцам в муниципальную собственность было отдано 1247 квартир.

Материалы о влиянии зимней Олимпиады 2014 года на ситуацию в Сочи собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Цена Олимпиады".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.