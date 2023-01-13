ЕСПЧ назначил компенсации четырем осужденным из Ростовской области

13 января 2023, 13:55

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Европейский суд по правам человека встал на сторону четырех жителей Таганрога и назначил им компенсации от 2100 до 9750 евро, признав срок их предварительного заключения необоснованно долгим.

Четверо мужчин были осуждены городским судом за кражу арматуры с территории Таганрогского морского торгового порта, в котором они работали. Каждый из них получил по два года колонии. Они находились в предварительном заключении с февраля 2014 по февраль 2016 годов. Европейский суд по правам человека установил чрезмерную продолжительность предварительного заключения и указал на "коллективные постановления о заключении под стражу", а также на "использование предположений, в отсутствие какой-либо доказательной базы, о рисках скрыться или воспрепятствовать правосудию".

Всем четверым назначены компенсации в размере от 2100 до 9750 евро. Интересы заявителей представлял адвокат Александр Кирьянов, сообщило 12 января издание "Кавказ.Реалии"*.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2022 года Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 45 тысяч евро жителю Сочи Георгию Свешникову в качестве компенсации по делу о пытках силовиками.

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