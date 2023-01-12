Управление мусульман Чечни отчиталось о подготовке бойцов

12 января 2023, 13:02

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Сотрудники Духовного управления мусульман Чечни, а также имамы республики, проходят военную подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, чтобы быть готовыми к отправке в зону проведения спецоперации, сообщили в муфтияте.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 ноября 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к чеченским суфиям с призывом создавать воинские подразделения. Посредством этого призыва Кадыров ищет в Чечне новый мобилизационный ресурс, однако адресаты его призыва идеологически не расположены участвовать в военных действиях, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

12 декабря 2022 года стало известно, что члены ингушского братства баталхаджинцев в обмен на поддержку со стороны Рамзана Кадырова сформировали несколько отрядов для участия в военной операции на Украине. Баталхаджинский отряд быстрого реагирования (БОБР) вошел в состав спецназа "Ахмат" и принимает участие в военной операции, подтвердил 13 декабря 2022 года глава Чечни.

Сотрудники Духовного управления мусульман (ДУМ) Чечни проходят военную подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, сообщил муфтият.

"Богословы обучаются основам обращения с оружием, чтобы быть готовыми в любой момент отправиться на передовую зоны СВО. Помимо работников муфтията ЧР, навыки военного дела приобретают кадии, имамы со всей республики", – отметил муфтият сегодня на своей странице в Instagram*.

Инструкторы обучают курсантов стрельбе из автоматов, управлению беспилотниками и другой военной техникой, а также полевой медицине, сказано в сообщении.

К публикации прикреплен ролик, на кадрах которого показан муфтий Чечни Салах Межиев и несколько десятков мужчин, у некоторых из них в руках автоматы. Они совершают религиозный обряд, а затем упражняются в стрельбе из автоматов. Из оружия стреляет в том числе и Межиев.

На 12.35 мск эта запись на странице Духовного управления мусульман Чечни в Instagram*, на которую подписаны около 144 тысяч пользователей, набрала 478 отметок "нравится" и 16 комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что 24 ноября 2022 года на YouTube-канале Niyso был опубликована аудиозапись, на которой, как утверждается, звучит голос одного из предводителей суфийских мюридов (последователей, – прим. "Кавказского узла").

"Мы по собственной инициативе создаем полк Хажи-мюридов, так как нам сказали, что у каждого вирда должен быть свой полк. <…> Из каждого большого села будут призваны по два человека, из маленьких селений – по одному", – сказал он.

Богослов заявил, что мюридов не отправят в зону проведения спецоперации. "Я сам выяснял: никого и никуда не забирают, для этого у правительства есть много своих структур и свой резерв", – заверил он.

Напомним, президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев ранее пояснил, что в Чечне мюриды в основном участвуют в погребальных обрядах и других религиозных мероприятиях, где проводится зикр (суфийский религиозный обряд, который в Чечне имеет свои специфические, этнические особенности – Прим. "Кавказского узла"). Он добавил, что оценить точную численность последователей мюридизма в Чечне невозможно, поскольку такие исследования в регионе не проводились.

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