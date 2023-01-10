Пенсионер из Дагестана оштрафован за дискредитацию российских военных

10 января 2023, 04:55

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На 15 тысяч рублей оштрафовал суд 63-летнего пенсионера из Дагестана Хадиса Газимагомедова за пацифистские фотографии в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе ЮФО и СКФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье. Она предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием, указали юристы. 8 января стало известно о том, что Кировский райсуд Махачкалы оштрафовал местного жителя Темирлана Шахпазова на 30 тысяч рублей за публикацию в соцсети, признанную дискредитирующей российскую армию.

Левашинский районный суд Дагестана оштрафовал на 15 тысяч рублей местного жителя Хадиса Газимагомедова, пишут 9 января "Кавказ.Реалии".

В картотеке на сайте суда опубликовано решение, из которого следует, что 63-летний мужчина разместил на своей странице в соцсети "Одноклассники" фотографии с пацифистскими призывами, "что является умышленным действием, направленным на подрыв авторитета, имиджа и доверия Вооруженных сил РФ".

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он попросил назначить ему минимальный штраф, сославшись на то, что не имеет доходов, кроме пенсии по старости, а также состоит на учете у врача-психиатра.

Суд учел смягчающие обстоятельства и оштрафовал Газимагомедова на 15 тысяч рублей.

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