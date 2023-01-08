Заброшенные ореховые сады обеспокоили Калиматова

08 января 2023, 23:53

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Более 550 гектаров заброшенных на протяжении десятков лет ореховых садов, которые входят в земли лесного фонда, Махмуд-Али Калиматов предложил предпринимателям для возрождения этого направления в Ингушетии.

В советское время в Ингушетии заложили 630 гектаров ореха, и эти земли к относятся к лесному фонду, но со временем эта территория заросла, стала заброшенной.

По данным министра сельского хозяйства и продовольствия Магамеда Гагиева, всего на данный момент из общей площади заброшенных садов, относящихся к землям лесного фонда, освоено около 34 га - этот участок был передан в аренду фермеру Илиеву, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ореховая роща в районе сельского поселения Берд-Юрт Сунженского района была высажена еще в 1975 году. На данный момент свободны более 550 гектаров ореховой рощи, из которых к Минприроды относятся только 24 гектара, а остальные земли в ведении Минсельхоза республики, сот ссылкой на главу Минприроды региона Ахметхана Шадиева сообщает gazetaingush.ru.

«Поскольку у нас более 550 гектаров заросших ореховых садов, в которых растет грецкий орех, я поручил правительству выделить эту землю тем, кто стоял в очередях на получение участка для возделывания в Минсельхозе и Минприроды. Необходимо помогать людям в правильном юридическом оформлении, сопровождать, мы со своей стороны будем субсидировать, помогать этим предпринимателям», - заявил Калиматов.

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