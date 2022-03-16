Ингушские чиновники отчитались о попытках остановить рост цен

16 марта 2022, 11:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более ста владельцев магазинов, в том числе в Малгобеке и Карабулаке, согласились не превышать 10-процентную наценку на товары первой необходимости, сообщили представители властей Ингушетии. Жители республики рассказали, что запасаются продуктами на фоне экономических санкций против России.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной спецоперации российских войск на Украине санкции, введенные против России, спровоцировали падение курса рубля. Жители Махачкалы 4 марта рассказали, что цены на продукты в местных магазинах повысились. Падение курса рубля уже сказалось на закупочной стоимости товаров, и планируется рост розничных цен, отметили дагестанские предприниматели. Минэкономразвития Дагестана объяснило рост цен санкциями, задержкой российских грузов, которые перевозятся морским путем, и ажиотажным спросом на продукты. Жители Волгограда пожаловались на дефицит сахара в магазинах, и местные власти заявили, что ажиотажному спросу на сахар способствуют перекупщики.

24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Владельцы более 100 магазинов в Ингушетии согласились сдержать рост цен

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии еженедельно мониторит средние розничные цены на продовольственные и непродовольственные товары, а также проводит проверки всей цепочки поставок товаров, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель ведомства Батыр Точиев.

По его словам, "значительный взлет цен произошел за последнее время", особенно возросла стоимость продуктов длительного хранения, на которые сейчас отмечается повышенный спрос: мука, крупы, макаронные изделия, чай, сахар и соль.

На встрече с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым обсуждались вопросы мониторинга ценообразования на социально-значимые продовольственные товары и меры по его регулированию, сообщил Точиев. "Глава региона рекомендовал разработать предложение по ограничению ценового подъема, чтобы сдерживать рост цен на социально-значимые продукты. Вместе с главами администраций республики Ууправлением ФАС Ингушетии было рассмотрено несколько предложений. Взвесив все «за» и «против», решили, что в условиях республики, учитывая наш менталитет, можно договориться с местными предпринимателями, работающими в сфере торговли, по организации продажи социально значимых товаров по ценам ниже среднестатистических не менее чем на 10 процентов", - рассказал руководитель УФАС.

Если предприниматель соглашается на такой вариант сотрудничества, то он подписывает соглашение, в котором дан список таких продуктов, пояснил Батыр Точиев. "Но при этом сотрудникам муниципальных образований необходимо будет обеспечить соответствующий контроль за реализацией данных товаров именно по сниженным ценам и следить за исполнением условий соглашения", - уточнил он.

По словам Точиева, предприниматели с пониманием отнеслись к тому, что на ряд продуктов был введен фиксированный процент наценки – не больше 10 процентов. ООни понимают, что на них лежит социальная ответственность перед населением и перед государством, поэтому они готовы держать десятипроцентное снижение цен на жизненно важные продукты. Кроме всего прочего, для них есть и преимущество. Их магазин или фирма внесены в списки тех субъектов, которые присоединились к этому соглашению. Они будут на сайте муниципальных образований, и соответственно население будет информировано, какие магазины социально ориентированы и будут отовариваться именно в тех торговых точках. […] Бизнес получает конкретное преимущество, подписав это соглашение", - сказал руководитель УФАС.

Батыр Точиев добавил, что соглашение подписали владельцы более 100 торговых точек, представители федеральных торговых сетей тоже заключили соглашение с УФАС и оговоренную наценку держат.

За ростом цен следят власти Малгобека, Карабулака и других муниципалитетов

По распоряжению главы Ингушетии сотрудники экономического отдела мэрии Малгобека регулярно проводят мониторинг в торговых точках и магазинах города, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" замглавы администрации Малгобека Батыр Мержоев. "Не могу сказать, что были случаи сильно завышенных расценок на те или иные продукты первой необходимости. Такого не было. Сейчас мы определили площадки в пределах города, где будут у нас работать ярмарки выходного дня. График работы ярмарок и их место расположения мы разослали по всем предприятиям города", - сказал он.

Цены на некоторые продукты в городе ниже, чем в других населенных пунктах Ингушетии, отметил Мержоев. "Мясо у нас стоит 380 рублей, мешок муки в 25 кг – 700 рублей, на 50 рублей дороже, чем две недели назад. Мешок сахара весом 50 килограммов можно купить за 3600 рублей", - рассказал он.

Прежде, чем составить соглашение, главы администраций муниципалитетов Ингушетии совместно с сотрудниками УФАС встречались с религиозными деятелями, старейшинами, оптовиками и владельцами крупных магазинов республики и советовались, что нужно сделать, чтобы остановить рост цен на жизненно важные продукты питания, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава администрации Карабулака Магомед-Башир Осканов.

"Сыграло роль и обращение Совета тейпов Ингушетии, в котором говорилось о необходимости регулировать ценообразование, не забывая, что в республике большое количество малоимущих, многодетных семей. Учитывая то, что у нас еще достаточно велик процент заболеваний ковидом, решили вместе часто не собираться, а разделить республику на три зоны и проводить встречи с предпринимателями, которые непосредственно занимаются реализацией продуктов питания в подведомственном секторе", - сказал он.

О том, что Совет тейпов Ингушетии призвал правительство и другие компетентные органы Ингушетии обратить внимание на проблему повышения цен на продукты первой необходимости, сообщила 10 марта "Фортанга". "Сегодня, когда нам всем нужно сплотиться и поддерживать друга друга, а предпринимателям - стараться сдерживать рост цен [...] многие дельцы искусственно задирают цены", - приводится фрагмент заявления в публикации в Telegram-канале издания. По данным Cовета тейпов, продукты первой необходимости и товары повседневного пользования подорожали на 50-100%. Старейшины обратились также к бизнесменам республики с просьбой зафиксировать цены на минимальном уровне, сообщило издание.

В Карабулаке владельцы пяти крупных магазинов и семи торговых точек обсудили с властями соглашение и список продуктов питания первой необходимости. "Мясо, рыба, молоко, яйца, масло, крупы, картофель, сахар, хлеб, мука – всего 22 наименования. И [обсудили,] что эти виды продукции должны быть дешевле на 10 процентов от общей цены", - рассказал Магомед-Башир Осканов.

По словам чиновника, его "приятно удивило", что все предприниматели заверили, что не будут поднимать цены, а некоторые сказали, что и не повышали цены на хлеб, муку, молоко и картофель, объяснив это тем, что значительная часть покупателей этого магазина – люди малоимущие.

"Мы провели встречу, на которой заключили своего рода соглашение, где подписанты – владельцы торговых точек - обязуются продукты, которые указаны в списке, продавать дешевле на 10 процентов. Мы посетили несколько магазинов на предмет соблюдения предпринимателями взятых на себя обязательств. Только в одном магазине по некоторым позициям увидели отсутствие [правильной] наценки, но они тут же внесли в компьютер информацию согласно соглашению, пояснив, что это была недоработка их сотрудника. И они в присутствии проверяющих исправили допущенную ошибку и снизили сумму. Было очевидно, эксперимент реально работает", - сказал Осканов.

Он уточнил, что, когда начинали работать по этой теме и собирали подписи под обращением, то не использовали административный ресурс, просто разговаривали с предпринимателями. "Сейчас в республике создалась такая ситуация, что, если мы сами себе не поможем, то что можно еще говорить? Как можно, используя создавшуюся непростую ситуацию, наживаться… Это же твои соседи, твои родственники, друзья. Мы решили, что если тот, кто подписал соглашение, не будет соблюдать его, то мы будем на сайте об этом сообщать, чтобы люди знали, кто предпочитает наживаться в такое непростое время. Это для человека будет большим порицанием", - сказал чиновник.

В WhatsApp есть групповой чат глав администраций муниципалитетов республики, добавил он. "Если возникают какие-то трудности в решении любых задач, относительно того, как работает соглашение, какие возникают дополнительные вопросы, то об этом тут же сообщается всем, кто в группе, и мы совместно оперативно решаем возникшие проблемы. Для этого нет необходимости созывать всех на совещания, все решается в режиме онлайн в рабочем порядке", - отметил Магомед-Башир Осканов.

Глава Совета тейпов объяснил мотивы обращения к бизнесу и властям

В конце февраля-начале марта в Ингушетии резко поднялись цены на социально значимые продовольственные товары, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель Совета тейпов Ингушетии Мурад Даскиев. "Некоторые бизнесмены подняли цены на 50, а то и на сто процентов", - указал он.

Даскиев рассказал, что в Ингушетии много малоимущих семей, зашкаливает процент безработных, некоторые семьи и без повышения цен живут только на пенсии пожилых людей и детские пособия. "В своем обращении мы написали, что предприниматели должны отдавать себе отчёт в том, что благосостояние народа не улучшается пропорционально поднимаемым ценам, оно даже не остаётся на прежнем уровне, а ухудшается и снижается!" – сказал Даскиев.

Совет тейпов считает, что торговцы продуктами должны понимать, что вслед за ними цены на свои товары повысят и торговцы промышленными и прочими товарами, добавил Даскиев. "Потому что иначе они тоже не получат выручку, достаточную для того, чтобы прокормить свои семьи продуктами, купленными по завышенным ценам: здесь уже всё взаимосвязано… Вот мы и обратились к нашим предпринимателям и тем, кто приезжает к нам в Ингушетию из других концов страны, и даже из ближнего зарубежья, чтобы здесь торговать", - рассказал руководитель Совета тейпов, подтвердив, что обращение было адресовано и республиканскому руководству с просьбой обратить внимание на вопрос ценообразования.

Жители Ингушетии рассказали, что запасаются продуктами

Директор Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии Любовь Тумгоева сказала корреспонденту "Кавказского узла", что о встрече чиновников с фермерами и торговцами узнала по местному телевидению. Она уточнила, что сама в последнее время закупок продовольственных товаров не делала. "Но вот пошла в магазин канцтоваров купить пачку бумаги, и оказалось, что цена ее – 400 рублей, а была 270. Как сказал продавец, выросла закупочная цена", - сказала она.

Марем Оздоева - беженка из Пригородного района. Она рассказала, что с 1992 года до последнего времени она с дочкой и еще несколько семей таких же беженцев жили в бараке на окраине села Яндаре, но вынуждены были уехать. "Мы сняли с дочкой заброшенный домик в Карабулаке, платим 5000 рублей. Говорят, что нам еще повезло, что нашли такое дешевое жилье", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Оздоева рассказала, что получила в марте пенсию и сразу отправилась на рынок. "Говорят, что будет новое повышение цен на продукты, вот я и решила отовариться. Купила мешок муки весом 10 кг за 380 рублей. А две-три недели назад такой же мешок стоил 250 рублей. Сахар тоже подорожал на 180 рублей – за 10 кг заплатила 850 рублей. За мешок картошки заплатила 1150. Месяц назад за такой же мешок я платила 800 рублей", - рассказала пенсионерка.

По словам пожилой женщины Айшат, все продукты дорожают "раз в месяц точно". "Один килограмм сахара подорожал на 20 рублей, десяток яиц – на 15 рублей. Макароны итальянские 500 грамм почти в два раза стали дороже. Мясо как было 400 рублей за килограмм, так и осталось", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Мадина Дзортова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что начинает составлять список продуктов первой необходимости задолго до получения пенсии. В ее списке мука, сахар, гречка, рис, подсолнечное масло, фасоль, картофель, макароны, морковь, свекла. Отдельный список - для больного брата, который прикован к постели: памперсы, средства гигиены, лекарства. "Мука, сахар, крупы, макароны – все по четыре килограмма. Ну, еще творог, сметана, молоко, хлеб", - перечислила Дзортова. Она рассказала, что сходила на рынок, в магазин и аптеку и потратила там 16 тысяч рублей, после чего от пенсии осталось "четыре тысячи с мелочью". Женщина добавила, что на некоторые продукты цены остались прежними.

Жительница Ингушетии Лариса рассказала, что покупает все мешками и в двойном объеме. "Себе и маме. Когда была объявлена пандемия и мы все сидели по домам, я не успела толком затариться, и пришлось пожалеть, что не было дома необходимого запаса сахара, муки, масла, риса. Сейчас, как получила зарплату, тут же села с сыном в машину и отправилась по рынкам. Говорят, цены взлетят, а у меня все куплено. Сэкономлю тысячу – и то дело", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Первая реакция у людей на рост цен на продукты питания - закупить продукты впрок, отметил доцент экономического факультета МГУ Магомет Яндиев. "В российских мегаполисах затаривание «про запас» гречкой, сахаром, консервами и прочими продуктами прошло быстро. На Кавказе, где, как правило, многодетные семьи, во все времена продукты закупались впрок и много. Но сейчас, в частности в Ингушетии, в связи с резким падением рубля и возросшими ценами на продукты, народ бросился покупать все подряд и на порядок больше, чем это делали прежде. Повышенный спрос, кроме как желанием жителей закупить продукты «про запас на всякий случай», ничем не подкрепляется. Полки в торговых точках рядом с домом не пустуют, при этом, как правило, объемы поставок увеличиваются, также меняется логистика доставки. Регулировать этот процесс, снять напряженность могут местные органы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, для снижения ажиотажа большое значение имеют разъясняющие публикации в СМИ и разъяснения уважаемых в республике людей, экономистов, предпринимателей, а также проведение ярмарок. "Какой-то рост цен должен быть, но в разумных пределах. И за этим должны следить представители местной власти", - считает Магомет Яндиев.

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