Волгоградцы пожаловались на дефицит сахара в магазинах

10 марта 2022, 10:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С полок магазинов в Волгограде исчез сахар, пожаловались местные жители. Сахар завозится ежедневно, но быстро раскупается, несмотря на ограничения в объеме продажи, отметили продавцы. Местные власти заявили, что ажиотажному спросу на сахар способствуют перекупщики, а в профильном объединении назвали этот ажиотаж необоснованным.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 февраля менеджеры волгоградских магазинов рассказали о возросшем спросе на бытовую технику, несмотря на рост цен. Волгоградцы объяснили покупку техники необходимостью вложения дешевеющего рубля.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Спецоперация началась утром 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало, и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Жительница Дзержинского района Волгограда Наталья пожаловалась, что в течение нескольких дней не может купить сахар. "Посылала сына в "Ленту", там ничего не было. Ближайший к нам магазин "Покупалко" – там тоже дефицит, один рафинад лежит. В "Магните" сахар тоже не могу "поймать" уже несколько дней", – рассказала Наталья корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Тракторозаводского района Волгограда Борис рассказал, что обошел все близлежащие магазины – сахар купить не смог. "Заходил и в сетевые магазины, и в мелкие – нигде нет. Теперь совсем без сахара сидим, не запаслись вот заранее. Хорошо еще варенье есть", – сказал Борис корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспондент "Кавказского узла" обошла сегодня три магазина в Дзержинском районе Волгограда. В магазине "Покупалко" висел ценник на сахар – 53-99 рублей, полки были пустые, на верхней полке стоял сахар-рафинад. "Машина приходит каждый день, сегодня машины пока не было. Сахар сметают быстро, даем пять пачек на карту в день, и по три килограмма расфасованного", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" продавец, представившаяся Мариной.

В магазине "Магнит у дома" на полках был лишь сахар-песок "Чайкоффский" по 109 рублей за килограмм, передал корреспондент "Кавказского узла". "Чтобы предотвратить спекулятивный спрос на товары первой необходимости мы временно лимитировали объем выпускаемых товаров на одного покупателя. В рамках одной покупки можно приобрести не более пяти килограммов одного весового товара, временное ограничение введено для сахара, гречневой крупы, тушки курицы ", – указано в объявлении, размещенном на кассе магазина.

"Сахар привозят каждый день, но очень мало. Утром все разобрали пенсионеры. Привезли всего 24 килограмма, даем по пять килограммов в руки, больше не даем", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" продавец, представившаяся Ольгой.

В магазине "Покупочка" в наличии был лишь тростниковый сахар по 139 рублей за 750 граммов. Продавец сообщила, что "сахар привозят как обычно". "Но у людей дурь в голове – все сметают. Сегодня вечером привезут – завтра выкладывать будем", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области повышение спроса на сахар объяснили ажиотажем. "Объем продаж сахарного песка в России, в том числе в Волгоградской области, за последние дни вырос в несколько раз. Торговые сети в настоящее время во взаимодействии с поставщиками и Союзом сахаропроизводителей России перестраивают поставки в соответствии с возросшим спросом, товарные запасы восполняются. Стоит отметить, что ажиотажному спросу способствуют перекупщики, которые приобретают сахар в торговых сетях. В связи с этим ряд супермаркетов ограничил продажу сахарного песка в одни руки", – сказано в сообщении комитета, направленном корреспонденту "Кавказского узла" пресс-службой администрации Волгоградской области.

По последним данным Волгоградстата, средняя цена на сахар-песок в регионе составила 54,54 рубля за килограмм, при этом цены на сахар в Волгоградской области ниже, чем в среднем по России и ЮФО (58,67 рубля и 56,47 рубля соответственно), отметили в комитете.

На 18 февраля средняя цена за килограмм сахара в Волгоградской области составила 54,21 рублей, а на 25 февраля – 54-43 рубля, следует из данных опубликованных на сайте Волгостата.

Повышению роста спроса на сахар в Волгограде также способствуют и сами покупатели, пытаясь закупить его впрок, указал президент Волгоградской торгово-промышленной палаты Вадим Ткаченко. "Никаких оснований для [ажиотажа] нет – запасы сахара в регионе регулярно восполняются, в этом задействованы торговые сети, поставщики и Союз сахаропроизводителей России", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".