Строительные работы в парке "Патриот" в Дербенте. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=jIrYx3eXEOY

04 января 2023, 13:03

Жители Дербента потребовали тщательного расследования махинаций с работами в парке "Патриот"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Уголовное дело возбуждено после того, как проверка выявила завышение на 7,5 млн рублей стоимости благоустройства парка "Патриот" в Дербенте, сообщила прокуратура. Расследование должно быть проведено тщательно, а все виновные наказаны вне зависимости от их чина и положения в обществе, потребовали дербентцы в соцсетях.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее власти Дербента информировали о проведении работ по благоустройству парка "Патриот". В частности, в июле 2020 года уникальный ракетный корабль-экраноплан "Лунь" решили поместить в военно-патриотический парк "Патриот" в Дербенте. 90-тонный "Лунь" транспортировали к берегу Дербента с помощью резиновых понтонов и нескольких буксиров, но не смогли вытащить на берег. В феврале корабль, который пролежал полтора года у берега Каспийского моря, был водружен на постамент в парке "Патриот".

После проверки возбуждено уголовное дело о завышении стоимости работ по благоустройству парка "Патриот" в Дербенте на 7,2 млн рублей. Дело заведено по статьям о покушении на мошенничество в особо крупном размере и о служебном подлоге, сообщила прокуратура Дагестана.

Пост о том, что возбуждено уголовное дело о завышении стоимости работ в дербентском парке "Патриот", был опубликован в Instagram-паблике* myderbent_24, на который подписаны около 168 тысяч пользователей. На 13.00 мск эта запись набрала 461 отметку "нравится" и 26 комментариев.

"Если судить то надо всех чиновников .А не только тех, у кого слабые связи", – написала elmira.kerimova08.

"Надо жестко наказать, с конфискацией имущества", – заявил пользователь oooderbent.

"Лучше дороги сделали бы, в грязи дети ходят в школу и осенью, и зимой. И то это в центре города", – отметил djam.agarunov.

"Всё крадут и крадут, и никого не наказывают", – считает irina54542021. "Возбуждают дела, но никого не наказывают. И все им с рук сходит", – высказал схожее мнение пользователь fizkabinet.

Публикация, что прокурорская проверка выявила завышение стоимости работ по благоустройству парка "Патриот" в Дербенте была также размещена в соцсети "ВКонтакте" в группе "Дербент 24", на которую подписаны более 52 тысяч пользователей. На 13.00 мск эта запись набрала 55 отметок с реакцией пользователей и 12 комментариев.

"Очень сильно сомневаюсь, что прокуратура Дербента сможет расследовать это дело. Рука руку моет", – написал Rassim Kruchitel.

"Все они связаны между собой. Целая цепочка", – высказал схожее мнение Азад Алиев.

"У всех крадут, даже у армии, и не стыда ни совести. А потом мобилизованные вынуждены сами себе покупать некоторые вещи", – считает Арина Алексуткина.

На 13.00 мск на сайте администрации Дербента нет комментариев относительно возбуждения уголовного дела о завышении стоимости работ в парке "Патриот".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Незапланированные каникулы дали шанс на оживление турпотока в Дагестане",  "Пользователи Instagram призвали усилить охрану крепости в Дербенте", "Конфликт вокруг Тарки-Тау привлек внимание историков".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 января 2023, 14:00

04 января 2023, 13:53

  • Ростовчане скептически восприняли объяснения губернатора о ночных взрывах

    Минувшей ночью в небе около села Султан Салы под Ростовом-на-Дону был обнаружен "объект в форме шара", и военные приняли решение его сбить, объяснил губернатор Василий Голубев звуки взрывов в своем Telegram-канале. Местные жители в комментариях отказались верить в эту версию, обратив внимание, что слова губернатора не сходятся с некоторыми фактами.

04 января 2023, 13:15

04 января 2023, 12:04

  • Стихийные свалки в Куртатинском ущелье вызвали возмущение в сети

    Жители Северной Осетии часто жалуются на стихийные свалки в Куртатинском ущелье, которое посещает много туристов, сообщил местный Telegram-канал, приложив ролик с одной из таких мусорок. К возникновению свалок причастны и местные жители, заявили комментаторы в соцсети "ВКонтакте". Они потребовали усилить контроль за соблюдением санитарных правил.

04 января 2023, 11:33

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи