Жители Дербента потребовали тщательного расследования махинаций с работами в парке "Патриот"

04 января 2023, 13:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Уголовное дело возбуждено после того, как проверка выявила завышение на 7,5 млн рублей стоимости благоустройства парка "Патриот" в Дербенте, сообщила прокуратура. Расследование должно быть проведено тщательно, а все виновные наказаны вне зависимости от их чина и положения в обществе, потребовали дербентцы в соцсетях.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее власти Дербента информировали о проведении работ по благоустройству парка "Патриот". В частности, в июле 2020 года уникальный ракетный корабль-экраноплан "Лунь" решили поместить в военно-патриотический парк "Патриот" в Дербенте. 90-тонный "Лунь" транспортировали к берегу Дербента с помощью резиновых понтонов и нескольких буксиров, но не смогли вытащить на берег. В феврале корабль, который пролежал полтора года у берега Каспийского моря, был водружен на постамент в парке "Патриот".

После проверки возбуждено уголовное дело о завышении стоимости работ по благоустройству парка "Патриот" в Дербенте на 7,2 млн рублей. Дело заведено по статьям о покушении на мошенничество в особо крупном размере и о служебном подлоге, сообщила прокуратура Дагестана.

Пост о том, что возбуждено уголовное дело о завышении стоимости работ в дербентском парке "Патриот", был опубликован в Instagram-паблике* myderbent_24, на который подписаны около 168 тысяч пользователей. На 13.00 мск эта запись набрала 461 отметку "нравится" и 26 комментариев.

"Если судить то надо всех чиновников .А не только тех, у кого слабые связи", – написала elmira.kerimova08.

"Надо жестко наказать, с конфискацией имущества", – заявил пользователь oooderbent.

"Лучше дороги сделали бы, в грязи дети ходят в школу и осенью, и зимой. И то это в центре города", – отметил djam.agarunov.

"Всё крадут и крадут, и никого не наказывают", – считает irina54542021. "Возбуждают дела, но никого не наказывают. И все им с рук сходит", – высказал схожее мнение пользователь fizkabinet.

Публикация, что прокурорская проверка выявила завышение стоимости работ по благоустройству парка "Патриот" в Дербенте была также размещена в соцсети "ВКонтакте" в группе "Дербент 24", на которую подписаны более 52 тысяч пользователей. На 13.00 мск эта запись набрала 55 отметок с реакцией пользователей и 12 комментариев.

"Очень сильно сомневаюсь, что прокуратура Дербента сможет расследовать это дело. Рука руку моет", – написал Rassim Kruchitel.

"Все они связаны между собой. Целая цепочка", – высказал схожее мнение Азад Алиев.

"У всех крадут, даже у армии, и не стыда ни совести. А потом мобилизованные вынуждены сами себе покупать некоторые вещи", – считает Арина Алексуткина.

На 13.00 мск на сайте администрации Дербента нет комментариев относительно возбуждения уголовного дела о завышении стоимости работ в парке "Патриот".

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