Грузинские активисты у резиденции Иванишвили потребовали освобождения Саакашвили

02 января 2023, 18:30

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Сторонники Михаила Саакашвили на акции протеста у резиденции Бидзины Иванишвили потребовали освободить бывшего президента Грузии и перевести его на лечение за границу.

Как писал "Кавказский узел", сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили регулярно проводят акции протеста с требованием перевести его на лечение в зарубежную клинику. Кроме того, 17 декабря 2022 года около 100 грузинских писателей, издателей и переводчиков художественной литературы опубликовали совместное заявление, в котором призвали не допустить смерти Саакашвили.

Сторонники Саакашвили сегодня провели акцию под лозунгом "Не убивайте президента!", акция прошла недалеко от резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Участники акции озвучили требования освободить бывшего президента и перевезти его на лечение за границу, сообщает на своем сайте телеканал "Пирвели".

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которых видны полтора десятка активистов, выстроившихся в ряд с плакатами в поддержку Саакашвили.

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно был приговорен к лишению свободы по двум уголовным делам. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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