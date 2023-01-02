Суд в Ставрополе отказался рассматривать иск мобилизованного отца ребенка с инвалидностью

02 января 2023, 00:06

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Ставрополе не стал рассматривать жалобу местного жителя, который оспаривает призыв в армию в рамках военной мобилизации в связи с тем, что на его иждивении находятся двое детей, один из которых болеет. Несмотря на это, мужчина был мобилизован и направлен в десантно-штурмовой полк.

Как сообщал "Кавказский узел", после объявления в России частичной мобилизации стали поступать сообщения о попытках мобилизовать и тех мужчин, которые не должны отправляться в зону боевых действий. В нескольких регионах, в том числе Ростовской и Астраханской областях некоторым мобилизованным удалось вернуться домой.

У подавшего иск в суд мужчины есть только опыт срочной военной службы в 1998-2000 годах. 26 сентября его вызвали в военкомат и через три дня назначили командиром хозяйственного отделения в войсковой части. Один из детей мобилизованного страдает неврологическим заболеванием, пишет 1 января издание "Кавказ.реалии".*

Причину, по которой суд отказался рассматривать иск, издание не уточняет.

Напомним, что 4 октября Минобороны сообщило, что министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость быстро довести до военкоматов разъяснения по предоставлению отсрочек для отцов детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид. 13 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что принято решение об отсрочке и для отцов, у которых на иждивении трое и более детей до 16 лет. По его словам, об этом говорится в документах для служебного пользования, которые нигде не опубликованы . "Это, по сути, жест доброй воли министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации", - привела его слова "Парламентская газета". О том, что отцы трех и более детей освобождены от мобилизации, также заявил 19 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Устное распоряжение может не исполняться, потому что не является нормативно-правовым документом", - прокомментировал "Кавказском узлу" ситуацию ведущий юрист по работе с призывниками центра "Антипризыв" Артем Мугунянц.

"Кавказский узел" также писал, что министр обороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, в ходе которой призваны 300 тысяч человек, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.