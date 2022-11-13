Губернатор Астраханской области отчитался о возвращении многодетных мобилизованных

13 ноября 2022, 21:31

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Девять мобилизованных многодетных отцов из Астраханской области уже возвращены к своим семьям, а вскоре будут возвращены домой еще 18 таких мужчин, сообщил сегодня губернатор региона.

Как писал "Кавказский узел", после объявления в России частичной мобилизации стали поступать сообщения о попытках мобилизовать в том числе и тех мужчин, которые не должны отправляться в зону боевых действий. Так, в Адыгее вручили повестку инвалиду-колясочнику Михаилу Тимошенко. Мобилизован был и майкопчанин Вячеслав Слипченко, будучи отцом пятерых малолетних детей. Обоим удалось добиться отмены своей мобилизации.

Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, в ходе которой призваны 300 тысяч человек, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отчитался о возвращении девяти мобилизованных жителей региона и пообещал вскоре вернуть еще 18.



"Продолжаем возвращать домой мобилизованных многодетных отцов. Такое решение было принято мной на недавнем заседании оперштаба. Уже вернулись и встали на воинский учёт по месту проживания 9 жителей Ахтубинска, Икряного, Камызяка и Красного Яра, воспитывающие троих и более детей. По остальным оформляются документы, скоро ещё 18 астраханцев вернутся домой, к семьям", - написал сегодня Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

Тем временем власти официально подтвердили гибель на Украине с начала военной операции не менее 900 жителей юга России. Это 570 человек из СКФО и 330 человек из ЮФО, включая 46 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе спецоперации на Украине. Новости о последствиях мобилизации на юге России публикуются "Кавказским узлом" на странице "Мобилизация и протесты".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.