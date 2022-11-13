Многодетный майкопчанин добился отмены решения о своей мобилизации

13 ноября 2022, 15:57

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Военкомат Майкопа отменил решение о призыве на службу отца пятерых детей Вячеслава Слипченко после обращения мобилизованного в суд.

Как писал "Кавказский узел", после объявления мобилизации в регионах юга России было зафиксировано несколько попыток призвать людей, которые в силу возраста и состояния здоровья не должны отправляться в зону военных действий. Так, 25 сентября сотрудники военкомата в Адыгее вручили повестку инвалиду-колясочнику Михаилу Тимошенко и предложили явиться на призывной пункт. Тимошенко пришлось приехать в военкомат Адыгейска, чтобы доказать, что он непригоден к службе. Военком принес ему извинения.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, в ходе которой были призваны 300 тысяч человек. Правовое управление администрации президента пришло к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ Путина, заявил 1 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее "Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Житель Майкопа Вячеслав Слипченко добился пересмотра решения военкомата о своей мобилизации. Суд пришел к выводу, что Слипченко - единственный кормилец в семье, отец пятерых малолетних детей и не должен был быть мобилизован, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

При этом военкомат отменил свое решение о призыве Слипченко на военную службу, не дожидаясь окончания суда. Дело было прекращено, информирует издание, не уточнив, какой суд рассматривал дело.

Административный иск Вячеслава Слипченко к военкомату Майкопа рассматривал Майкопский горсуд, следует из карточки дела, размещенной на сайте суда.

В иске Слипченко указал, что был призван на военную службу в связи с указом президента об объявлении частичной мобилизации и был направлен на сборный пункт военного комиссариата. "С указанным призывом не согласен, полагает, что ему должна быть предоставлена отсрочка от военной службы, так как является единственным кормильцем в семье, пятеро малолетних детей на иждивении. Прокурор полагала, что требования административного истца законны и обоснованны", - говорится в определении суда, размещенном в карточке дела.

Представитель военкомата возражал против удовлетворения иска, "так как должен состояться приказ командира войсковой о досрочном увольнении с военной службы Слипченко В.А., решение по мобилизации было отменено", говорится в документе.

Сам истец на заседание не пришел, в его отсутствие суд решил прекратить производство по иску, поскольку оспариваемое решение военкомата было отменено, отмечается в судебном акте.

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