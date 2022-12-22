Многодетные дагестанки сочли несправедливой мобилизацию мужей

22 декабря 2022, 23:33

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Два жителя Дагестана, которые являются единственными кормильцами семей с тремя детьми, отправлены для участия в военной операции на Украине, попытки оспорить их мобилизацию безуспешны, рассказали их жены. В законе закреплено право на отсрочку для мужчин с четырьмя детьми, отметил юрист.

В редакцию "Кавказского узла" поступило обращение от многодетной матери, жительницы Дагестана, которая попросила осветить историю ее семьи. Женщина, пожелавшая остаться анонимной, сообщила, что ее муж был мобилизован для участия в военной операции на Украине.

По ее словам, утром 22 сентября мужу позвонили из военкомата и потребовали явиться на сборный пункт, в противном случае, указал звонивший, "в дом придет полиция"." Муж как послушный гражданин поехал в военкомат. В тот же день он был увезен в Махачкалу, а затем в Шали", - рассказала женщина.

28 сентября мужчина был отправлен на Украину. Супруга предполагает, что он "не проходил никакой подготовки". "Он находится в зоне военной операции уже три месяца. Мы регулярно созваниваемся. Живет в окопах", - сказала женщина. По ее словам, муж чувствует себя удовлетворительно.

У супругов трое детей в возрасте до 10 лет. Женщина оспаривает отправку супруга на военную операцию, так как уверена, что мобилизации не подлежат мужчины, имеющие троих несовершеннолетних детей. По ее словам, у ее супруга данный статус оформлен документально. Кроме того, он является единственным кормильцем в семье.

За то время, пока мужчина находится на фронте, его жена обратилась в Следственный комитет в Москве, администрацию президента и к военкому Дагестана. Однако, по словам, женщины, она отовсюду получила отписки (копии ответов ведомств имеются в распоряжении "Кавказского узла").

Женщина рассказала, что столкнулась с бытовыми и моральными проблемами. "Когда мужчины нет в доме - очень сложно. Мы живем в частном доме, по нему всегда много работы. Нет машины. Дети постоянно спрашивают, когда вернется папа", - заключила она.

Другая жительница Дагестана также считает мобилизацию мужа незаконной. В семье трое детей, старшему из которых 11 лет, семья имеет статус многодетной, муж является единственным кормильцем в семье, что "подтверждено соответствующими справками", рассказала корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, 22 сентября мужчине позвонил младший брат и сказал, что "кому-то из нас вручена повестка", муж женщины поехал к брату. У дома брата стояли трое военкомов, которые вручили мужчине повестку, сфотографировали и уехали.

"Муж был уверен, что его не призовут. Говорил – это недоразумение, кому я там нужен? Я старше 35 лет, я служил моряком", - рассказала она.

24 сентября семейная пара поехала в военкомат, чтобы объяснить, что мужчина не подлежит мобилизации."Но его забрали. Я обратилась к военкому, рассказав, что у нас трое несовершеннолетних детей. Но меня слушать не стали. Сказали, чтобы я ехала в Махачкалу в республиканский военкомат. Там мне ответили, что оспаривать мобилизацию бесполезно, потому что заявления рассматриваются месяцами, а за это время и СВО уже закончится", - сообщила она.

Однако ее заявление о пересмотре решения о мобилизации мужа, составленное адвокатом, было принято. К заявлению женщина прикрепила справки о том, что ее муж – единственный кормилец и семья является многодетной. Аналогичное заявление было подано в военную прокуратуру Дагестана, где "было неохотно принято". Также она подала заявление в администрацию президента.

"Из администрации ответили, что перенаправляют заявление в органы власти Дагестана. Из остальных ведомств пришли ответы, что отсрочке подлежат мужчины, в семье которых четверо детей, а не трое", - рассказала женщина.

Основания для отсрочки от мобилизации прописаны в ФЗ №31 "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которому на 22 сентября – на момент призыва мужчин - мобилизации не подлежат люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления; наличие четырех или более детей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ведущий юрист по работе с призывниками центра "Антипризыв" Артем Мугунянц.

В законе ничего не говорится про мужчин, имеющих троих детей, подчеркнул юрист.

"В законе четко прописано – четыре ребенка. Что касается троих детей, то это было устное распоряжение министра обороны, что мы не берем мужчин с тремя детьми. Но устное распоряжение может не исполняться, потому что не является нормативно-правовым документом", - рассказал Мугунянц.

4 октября Минобороны сообщило, что министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость быстро довести до военкоматов разъяснения по предоставлению отсрочек для отцов детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Однако 13 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что принято решение об отсрочке и для отцов, у которых на иждивении трое и более детей до 16 лет. По его словам, об этом говорится в документах для служебного пользования, которые нигде не опубликованы . "Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации", - привела его слова "Парламентская газета" .

Юрист отмечает, что мужчинам следовало бы перед походом в военкомат посетить медучреждения и провериться на наличие болезней, являющихся основанием для отсрочки.

Как писал "Кавказский узел", после объявления в России частичной мобилизации стали поступать сообщения о попытках мобилизовать, в том числе и тех мужчин, которые не должны отправляться в зону боевых действий. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин 13 ноября отчитался о возвращении девяти мобилизованных жителей региона. "Продолжаем возвращать домой мобилизованных многодетных отцов. Такое решение было принято мной на недавнем заседании оперштаба. Уже вернулись и встали на воинский учёт по месту проживания девять жителей Ахтубинска, Икряного, Камызяка и Красного Яра, воспитывающие трех и более детей. По остальным оформляются документы, скоро ещё 18 астраханцев вернутся домой, к семьям", - написал он в своем телеграм-канале.

Житель Ростовской области, на иждивении которого находятся трое несовершеннолетних детей, был мобилизован. После обращения супруги он вернулся домой. На основании указаний начальника Генштаба ВС РФ "определен порядок увольнения с военной службы граждан указанной категории", в связи с чем мужчине "предоставлена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации", сообщил депутат Госдумы Антон Гетта.

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