Подтверждена гибель на Украине уроженца Тбилисского района Кубани

31 декабря 2022, 06:00

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Георгий Галанов погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава Тбилисского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 67 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" писал, что администрация Туапсе 28 декабря сообщила о гибели на Украине Дениса Даньшина. Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 66 уроженцев Кубани.

Глава Тбилисского района Краснодарского края Евгений Ильин сообщил о награждении орденом Мужества погибшего в ходе спецоперации на Украине уроженца хутора Песчаного Георгия Галанова. Об этом Ильин сообщил в своем телеграм-канале.

Погибшему было 40 лет, он участвовал в спецоперации с мая по контракту, погиб 15 августа. У него остались супруга и приемная дочь, информирует 93.ru со ссылкой на администрацию поселения.

Таким образом, официально подтверждена гибель в зоне специальной военной операции на Украине не менее 67 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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