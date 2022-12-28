Власти Туапсе сообщили о гибели земляка на Украине

28 декабря 2022, 20:30

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Денис Даньшин погиб на Украине, сообщила администрация Туапсе. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 66 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" писал, что Андрей Ничепорук стал 65-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Денис Даньшин погиб "при исполнении служебного долга", сообщила сегодня администрация Туапсе на своем сайте.

Денис Даньшин отправился на военную операцию добровольцем, погиб 18 декабря. Ему было 30 лет, сообщило сегодня издание 93.ru.

Таким образом, официально подтверждена гибель в зоне специальной военной операции на Украине не менее 66 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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