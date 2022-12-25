Уроженец Новомышастовской погиб в зоне спецоперации на Украине

25 декабря 2022, 05:40

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Андрей Ничепорук из станицы Новомышастовской погиб в бою в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила администрация Красноармейского района Краснодарского края. С начала боевых действий на Украине официально подтверждена гибель в зоне военной операции не менее 65 жителей Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", глава администрации Тимашевска сообщил, что в бою во время спецоперации на Украине погиб Алексей Курников. С начала боевых действий на Украине официально подтверждена гибель в зоне военной операции не менее 65 жителей Краснодарского края.

24 декабря в школе №12 станицы Новомышастовской была открыта мемориальная доска, посвященная Андрею Ничепоруку - выпускнику школы, кавалеру Орден Мужества посмертно. О церемонии сообщается в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Красноармейского района Краснодарского края.

Отмечается, что Ничепорук служил на Северном флоте, командовал мотострелковой бригадой. Получил тяжелое ранение в бою в Харьковской области в марте.

Мемориальную доску открыли отец военного Павел Ничепорук и его двоюродный брат Владимир Селиверстов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в зоне специальной военной операции на Украине не менее 65 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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