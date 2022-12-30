Девять уроженцев Новороссийска погибли на Украине

30 декабря 2022, 22:10

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Майор Леонид Шаршуков, старший матрос Владимир Конов, ефрейторы Николай Унгурьян и Богдан Горух, старший лейтенант Александр Амбарцум, рядовые Данил Капустов, Григорий Жихарев, Роман Петренко, сержант Юрий Сахань погибли на Украине, сообщила администрация Новороссийска. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 75 уроженцев Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Денис Даньшин стал 66-м уроженцем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

На постановления администрации Новороссийска о присвоении улицам и переулкам населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования имен погибших в ходе военной операции на Украине военных, обратило сегодня внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из постановлений, размещенных на сайте городской администрации 21 и 22 декабря, на Украине погибли майор Леонид Шаршуков и старший матрос Владимир Конов из станицы Натухаевская и ефрейторы Николай Унгурьян и Богдан Горух из поселка Верхнебаканский, старший лейтенант Александр Амбарцум, рядовые Данил Капустов, Григорий Жихарев, Роман Петренко из села Борисовка,, серджент Юрий Сахань из хутора Убых. В этих населенных пунктах их именами названы новые улицы и переулки.

Таким образом, официально подтверждена гибель в зоне специальной военной операции на Украине не менее 75 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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