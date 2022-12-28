Перестрелка с силовиками в Кабардино-Балкарии стала второй за три месяца

28 декабря 2022, 14:47

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Перестрелке в пригороде Нальчика, в которой силовики убили двух человек, предшествовал аналогичный инцидент в Прохладненском районе в октябре 2022 года. До этого в Кабардино-Балкарии больше года не происходило вооруженных инцидентов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня следователи сообщили, что рано утром 26 декабря сотрудники УФСБ обнаружили в лесу около Нальчика двух вооруженных мужчин и потребовали сдаться, но те открыли по ним стрельбу и были убиты ответным огнем. ФСБ заявила, что убитые - ранее судимые граждане России, которые "по заданию украинских спецслужб" готовили теракт в Чегеме, а затем планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск.

С места перестрелки изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Уголовное дело расследуется по трем статьям УК РФ: о незаконном обороте оружия, взрывных устройств и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщило управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии. Статей УК РФ о терроризме в уголовном деле нет, следует из опубликованного ведомством пресс-релиза.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, перестрелка стала второй в Кабардино-Балкарии с 1 октября 2022 года. В тот день, по версии силовиков, в Прохладненском районе двое подозреваемых в причастности к особо тяжким преступлениям открыли стрельбу по сотрудникам МВД и Росгвардии около железной дороги и были убиты в перестрелке. Силовики не пострадали.

На следующий день, 2 октября, ФСБ заявила, что совместно с СКР, МВД и Росгвардией предотвратила "диверсионно-террористический акт". По версии спецслужбы, "в результате оперативно-разыскных мероприятий" около станицы Солдатской были обнаружены двое "вооруженных террористов", устанавливавших взрывное устройство под железнодорожным полотном. Они были убиты при попытке задержания, так как оказали вооруженное сопротивление, на месте перестрелки найдены взрывное устройство, автомат, пистолет и боеприпасы, отчиталась ФСБ.

В свою очередь перестрелка в Прохладненском районе стала первым подобным инцидентом в Кабардино-Балкарии с 3 июля 2021 года, когда в Нальчике и Баксане был введен режим контртеррористической операции. Тогда были убиты пять человек, которых силовики объявили боевиками.

При этом, по данным журналистки Надежды Кеворковой, все пять человек, объявленные убитыми в спецоперации, были ранее похищены, а вся спецоперация стала инсценировкой. Версию журналистки подтвердили родственники двух убитых - Хасанби Хупсиргенова и Анзора Баразова. Они отрицали причастность своих родных к незаконным вооруженным формированиям и утверждали, что мужчин похитили накануне спецоперации, а родственники обнаружили следы пыток на их телах, выданных для захоронения.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

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