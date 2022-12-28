Житель Астрахани оштрафован за сорванные баннеры со знаком Z

28 декабря 2022, 04:58

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Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей по обвинению в дискредитации российской армии астраханца Александра Петрова за то, что он сорвал баннеры с надписью "Zа мир".

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье. К примеру, 26 декабря житель Астрахани был оштрафован за надпись на рекламном баннере, которую суд счел дискредитирующей российскую армию. Такие же надписи он нанес на два здания и два памятника в центре города, за что получил два года ограничения свободы.

Житель Астрахани Александр Петров оштрафован на 40 тысяч рублей по административному делу о дискредитации российской армии, пишет 27 декабря "ОВД-Инфо"*.

Решение по делу принял Кировский районный суд Астрахани. По его данным, Петров 30 ноября сорвал баннеры "Zа мир", которые были размещены на заборе офиса "Газпрома". Суд счел, что действия астраханца являются дискредитацией армии.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.