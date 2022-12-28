Жители Грозного пожаловались на досрочное подорожание проезда

28 декабря 2022, 02:01

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Власти Грозного обещали, что проезд в маршрутках подорожает на пять рублей с 1 января, но на некоторых маршрутах он уже подорожал, пожаловались грозненцы. Глава Минтранса Чечни назвал эти сведения неподтвержденными, но пообещал принять меры к нарушителям.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря Минтранс Чечни сообщил, что с 1 января стоимость проезда в маршрутках в Грозном вырастет на пять рублей, а на пяти маршрутах (в направлении Грозный - Аргун, а также из между Грозным и Старыми Атагами, Новыми Атагами, Чири-Юртом и Дуби-Ойлом) в села стоимость уже повышена. Маршрутки ездят переполненными, а повышение цен на проезд обгоняет рост зарплат и пенсий, отметили пользователи соцсетей.

Жители Грозного рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что с 27 декабря на некоторых маршрутах города повысилась стоимость проезда.

«Цену подняли на маршруте №1. С меня взяли 33 рубля. Маршрут ездит из Черноречья, Заводского района до Берката, проезжает Алды, Окружной поселок, Войково и через центр до Берката. Водитель никак не мотивировал изменение цены раньше времени. Я просто заплатил и удивился, что обещали с 1 января, а повысили уже сейчас», - рассказал Тамерлан.

Стоимость проезда подорожала на многих направлениях в Грозном, рассказал местный житель Адам. «Уже много где 33 рубля», - сказал он, не уточнив направления и маршруты.

Впрочем, некоторые жители города пока не заметили повышения. «Сама каждый день пользуюсь маршрутками, цену не подняли. И на автобусы не подняли», - сообщила Асет.

Директор департамента транспорта Минтранса Чеченской Республики Турпал Эвзиев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что официально стоимость проезда повышается с 1 января. Сведений о том, что какие-то перевозчики уже подняли цену на проезд, в Минтранс пока не поступало, однако руководитель ведомства выразил готовность разобраться в возможных нарушениях.

«Сейчас цена 28 рублей. Только с нового года будет повышение до 33 рублей <...> если нам сообщат, мы разберемся», - сказал Эвзиев.

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