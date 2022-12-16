Рост цен на проезд в маршрутках расстроил жителей Чечни

16 декабря 2022, 21:52

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С 1 января стоимость проезда в маршрутках в Грозном вырастет на пять рублей, на пяти маршрутах в села стоимость уже повышена, сообщил Минтранс Чечни. Маршрутки идут переполненными, а повышение цен на проезд обгоняет рост зарплат и пенсий, отметили пользователи соцсетей.

Кавказский узел " писал, что в августе 2021 года местные жители пожаловались на подорожание проезда на некоторых маршрутах в Чечне. Водители подняли цены в связи с подорожанием сжиженного газа и запчастей для маршрутных автобусов, пояснил сотрудник департамента транспорта Минтранса Чечни Турпал Эвзиев.Маршрутку №20 приходится ждать не менее 40 минут, а ехать пассажиры вынуждены в духоте и тесноте, пожаловалась в августе этого годап жительница Грозного в Instagram*. Пользователи соцсети подтвердили, что аналогичные проблемы в Грозном годами не решаются и на других маршрутах.

Министерство транспорта и связи Чечни сообщило, что с 1 января 2023 года планируется повысить на 5 рублей стоимость проезда на городском общественном транспорте Грозного. Повышение тарифов вызвано ростом цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, и транспортные средства. Кроме этого, изменение тарифов связано с увеличением МРОТ в 2023 году и установкой в маршрутках камер и системы ГЛОНАСС, которая требует ежемесячных платежей, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный".

На некоторых районных маршрутах уже повышена стоимость проезда. Так в направлении Грозный - Аргун цена выросла с 50 до 70 рублей. Также уже выросла стоимость проезда из Грозного в Старые Атаги, Новые Атаги, Чири-Юрт и Дуби-Ойл, указано в сообщении на сайте телекомпании.

К 21.40 мск публикацию об этом в Telegram-канале телекомпании, на который подписаны 26 362 пользователя, прокомментировали семь человек. Они выразили недовольство ростом тарифов на проезд. "МРОТ ещё вырасти не успел, а уже началось", - указал Semen. "Сколько можно уже", - возмутилась Аська. "Ну тогда надо всем работающим зарплату и пенсию повысить", - отметил пользователь с ником НЗТ.

Эта же новость, размещенная в Instagram*-паблике агентства "Грозный информ", у которого насчитывается 890 тысяч подписчиков, к 21.40 мск набрала 37 комментариев.

Пользователи отметили, что цены на проезд растут, однако комфорта для горожан не добавляется. "За что платить 33 рубля, если в маршрутках негде встать", - написал teshham21. "Нет, чтобы на два рубля повысить, надо на пять рублей", - посетовала tigritsa95dlb. "И так каждое утро едешь в этой маршрутке, как будто она последняя за весь день. Бывает, не пропихнешься в эту маршрутку. Из-за этого стоишь, ждёшь другую маршрутку посвободнее, потому что до места назначения едет только один номер", - пожаловался пользователь mali_0885. "Спасибо Минтрансу, всегда заботится о наc. Хорошо, что не 50 рублей", - сыронизировала saifullakh1957. "Вперёд, как всегда, повышение ценников, а надбавки черепашьим ходом идут", - указала zina_solt_.

На сайте и в Telegram-канале Минтранса Чечни к 21.40 мск не содержится информации о намеченном росте тарифов на проезд.

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