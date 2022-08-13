Жители Грозного раскритиковали работу маршруток

13 августа 2022, 18:12

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Маршрутку №20 приходится ждать не менее 40 минут, а ехать пассажиры вынуждены в духоте и тесноте, пожаловалась жительница Грозного в Instagram*. Пользователи соцсети подтвердили, что аналогичные проблемы в Грозном годами не решаются и на других маршрутах.

"Кавказский узел" писал, что в августе 2021 года местные жители пожаловались на подорожание проезда на некоторых маршрутах в Чечне. Водители подняли цены в связи с подорожанием сжиженного газа и запчастей для маршрутных автобусов, пояснил сотрудник департамента транспорта Минтранса Чечни Турпал Эвзиев. Автопарк маршруток в Грозном пополнился новыми микроавтобусами на фоне требований некоторых жителей вернуть старые автобусы, отчитался в июне глава Минтранса Чечни после жалоб жителей поселка Элиханова на подорожание проезда.

Жалоба жительницы Грозного на работу маршрутных такси была опубликована в Instagram-паблике revizorro_095_official. "Хочу пожаловаться на маршрут №20. Сколько лет живем в Грозном, ни разу не было такого, чтобы не приходилось ждать эту маршрутку 40 минут, а то и больше! Утром невозможно добраться до учебы, работы, а вечером вернуться домой! Всегда забита до невозможности. Мы, молодежь, ладно, будем ехать стоя, но даже стоячих мест там не бывает. Жалко пожилых, взрослых людей, которые вынуждены так передвигаться", - заявила автор обращения.

Она отметила, что когда несколько лет назад опубликовала аналогичное обращение в соцсети, маршрутки ненадолго стали ездить чаще. "Все маршрутки в Грозном поменяли на новые машины, неужели нельзя и для этой линии выделить маршрутки и добавить ещё одну маршрутную линию? Два года назад я писала вам насчёт этой проблемы, со мной в директе связался "руководитель" этой линии, обещал, что будет новая линия №9 и маршрутки. После этого маршрутки недели 2-3 стали ездить чаще, чем обычно, но потом все вернулось на круги своя. Писала тому же человеку несколько раз, но больше на мои смс он не ответил", - указала она.

Публикация грозненки в Instagram*-паблике, на который подписаны 19,9 тысяч пользователей, набрала к 17.50 мск 287 отметок "нравится" и 152 комментария. Большинство пользователей, которые прокомментировали сообщение, также указали на плохую работу маршруток в Грозном.

"Сама часто езжу на №20, и скажу одно: за ожидание этой маршрутки нужно давать медаль за героизм. Было бы неплохо, если бы увеличили количество маршруток", - написала aisha_95_98_95. "Такая же проблема с маршрутками 107! Больше, чем сидячих, стоя едут, давка! Одна маршрутка в час! Пока ждёшь, можно в эту жару умереть на месте. Дождавшись - от давки! Цены подняли на проезд (...) И автобус убрали, не выгодно им", - отметил cat_batori. "Ровно такая же обстановка на маршруте 24. Сегодня с 8 часов я простояла до 8.40. За это время проехали две маршрутки, в которых люди как селедки набиты. Я не смогла сесть. И так каждое утро. Не у всех есть возможность платить за такси в час пик по 300 рублей, чтоб попасть на работу", - указала anfisa140409.

Пожаловались на работу общественного транспорта и пассажиры других маршрутов. "Такая же проблема с номером 18. Дня два назад даже сделала фотографии, чтобы написать в эту группу. Час толпа людей ждут маршрутку, и то, дождавшись бывает, что мест не хватает, так как стоят там много людей и приходится ждать столько же. Эта проблема там не один год. Эта большая проблема, особенно для тех, кто каждый день возвращается с работы, особенно если нужно успеть забрать ребёнка из садика", - прокомментировала _my_family_b. "Также на 106, маршруток мало, вечером не дождёшься", - добавил пользователь jizntakkorotka.

"Такая же ситуация и на седьмом маршруте. Водители, особенно постарше которые, очень грубые, сдачу не отдают, даже не смотрят сколько им дали, а когда просишь отдать, всегда ругаются. Битком набито всегда, в такую духоту можно любую инфекцию подхватить именно в этих маршрутках. А некоторые водители при этом умудряются закрывать передние двери ,чтоб туда никто не сел и бедные ребята в толпе с женщинами не могут найти место даже ехать стоя", - подчеркнул пользователь amlj1135.

Ряд пользователей коснулись комфорта проезда в маршрутках. "Неужели нельзя облегчить жизнь людям и ввести, как и во всех цивилизованных странах, проездные билеты, поменять эти маршрутки на автобусы и убрать эти "передай другому", пусть каждый человек платит за себя", - отметил пользователь ska.lon. "Сколько живу в Грозном, тоже всегда думаю об этом. Это ведь самое элементарное, что можно сделать для людей", - согласилась olyurka.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.