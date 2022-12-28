28 декабря 2022, 01:03
Журналисты потребовали расследовать задержания на акциях протеста в Дагестане
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Идрис Юсупов, Сергей Айнбиндер, Юлия Вишневецкая и Владимир Севриновский обратились в Следком Дагестана с просьбой расследовать действия силовиков при задержаниях журналистов во время акций протеста против мобилизации в Махачкале. Следствие не сообщило о регистрации заявлений, что можно расценивать как нарушение закона, сообщила юрист Галина Тарасова.
Как писал "Кавказский узел", 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. В частности, были задержаны журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и главред RusNews Сергей Айнбиндер, пришедшие освещать акцию. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику. 27 сентября полицейские отпустили Юсупова и Айнбиндера. В дежурной части у них приняли заявления о проверке действий сотрудников полиции, которые удерживали журналистов в отделе, но не стали регистрировать их. Журналистка Юлия Вишневецкая отбыла пять суток административного ареста по делу об участии в акции протеста на основании сфабрикованного протокола, Верховный суд Дагестана оставил решение об аресте в силе. Владимир Севриновский был задержан с применением силы в период акций протеста по делу о хулиганстве и арестован ан пять суток, он добился отмены приговора.
Корреспондент "Нового дела" Идрис Юсупов, главред RusNews Сергей Айнбиндер, корреспондент "Русского репортёр" Юлия Вишневецкая и журналист Владимир Севриновский обратились в следственное управление Следственного комитета по Дагестану с заявлениями о преступлении. Они попросили возбудить уголовные дела против полицейских, которые задержали их во время протестов в Махачкале, сообщил 27 декабря Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".
Идрис Юсупов и Владимир Севриновский попросили возбудить уголовное дело по статьям о воспрепятствовании журналистской деятельности и превышении должностных полномочий (144 и 286 УК РФ), Сергей Айнбиндер и Юлия Вишневецкая кроме этих статей попросил расследовать действия силовиков по статье о злоупотреблении полномочиями (285 УК РФ), указано в сообщение.
Однако 9 декабря в управлении Следкома по Дагестану сообщили, что направили заявления журналистов в следственный отдел по Советскому району Махачкалы, сообщила юрист Галина Тарасова. "Сегодня в следственных органах распространена порочная практика, когда заявления и сообщения о преступлениях не регистрируют в качестве таковых, а пересылают и рассматривают как обращения. Из текста уведомлений СУ СК по РД о пересылке заявлений о преступлениях в нижестоящий следственный орган видно, что их уже начали неправомерно трактовать как обращения граждан. В отношении заявлений и сообщений, содержащих достаточные данные о признаках преступлений, как в случае с журналистами, эта практика — прямое нарушение УПК и форма укрывательства", - приводятся ее слова в сообщении.
На акции протеста против мобилизации в Махачкале 25 сентября был задержан корреспондент "Кавказского узла" Мурад Мурадов*. В отделение полиции не был допущен адвокат, а полицейские требовали от Мурадова подписать протокол об административном нарушении. Журналист отказался, его продержали в отделении до утра. Адвокат сообщила, что Мурадову, который находился на митинге по редакционному заданию, инкриминируют участие в несанкционированной акции. 29 сентября дел рассмотрел Советский районный суд Махачкалы. Защита представила в суде редакционное задание на освещение акции против мобилизации в Махачкале и снимки, на которых корреспондент "Кавказского узла" Мурад Мурадов занимался репортерской работой, это убедило суд прекратить административное дело.
Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".
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*Мурад Мурадов внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"