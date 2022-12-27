Журналист Севриновский добился отмены решения об аресте в Махачкале

27 декабря 2022, 21:12

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Суд в Махачкале не нашел состава правонарушения в действиях журналиста Владимира Севриновского, который в сентябре приехал освещать протесты против мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября Владимир Севриновский был доставлен в отдел полиции по Советскому району Махачкалы. Журналисту удалось связаться по телефону с адвокатом и сообщить о задержании. В тот же день суд арестовал Севриновского на пять суток, заседание прошло без участия адвоката. 5 октября журналист Владимир Севриновский вышел из спецприемник. По словам журналиста, он был задержан с применением силы, и полицейские проигнорировали данные о том, что он приехал освещать митинги в Махачкале по журналистскому заданию. Верховный суд Дагестана в ноябре отменил постановление о признании Севриновского виновным и аресте, и направил дело на пересмотр.

После освобождения журналист рассказал, что силовики попросили его предъявить документы, когда он шел по улице. После того, как он показал паспорт, его попросили проехать в отделение, чтобы "задать пару вопросов". Однако когда он поинтересовался основаниями для задержания, его посадили в машину силой, "вырывая из карманов телефоны" и порвав брюки. Журналист отметил, что протокол об административном правонарушении, согласно которому он нецензурно бранился в общественном месте, был составлен "на основе лжесвидетельства".

Советский районный суд Махачкалы прекратил производство по делу Владимира Севриновского о мелком хулиганстве в связи с отсутствием состава правонарушения, сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

Ранее, на рассмотрение дела в Верховном суде Дагестана в качестве свидетелей были вызваны два сотрудника Центра по противодействию экстремизму. "Один из них заявил, что Севриновский вёл себя агрессивно и не реагировал на их замечания. По словам второго, он ничего не помнил о задержании Севриновского из-за большой нагрузки — ведь они каждый день задерживают большое количество людей", указано в публикации.

На сайте Советского районного суда Махачкалы, указано, что рассмотрение дела Владимир Севриновского назначено на 20 декабря, однако по данным на 20.57 мск информация о решении по делу Владимира Севриновского.

25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. В частности, были задержаны журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и главред RusNews Сергей Айнбиндер, пришедшие освещать акцию. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику. 27 сентября полицейские отпустили Юсупова и Айнбиндера. В дежурной части у них приняли заявления о проверке действий сотрудников полиции, которые удерживали журналистов в отделе, но не стали регистрировать их.

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