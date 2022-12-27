"Репортеры без границ" раскритиковали поправки в грузинский закон "О вещании"

27 декабря 2022, 06:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Международная организация по защите прав СМИ "Репортеры без границ" встревожена рисками, которые представляют для свободы слова поправки в закон "О вещании", принятые парламентов Грузии.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" предложила поправки в закон "О вещании" с целью сблизить законодательство с нормами Евросоюза. Однако правозащитники считают, что в поправках содержатся пункты, которые могут ограничить свободу слова и помешать работе оппозиционных средств массовой информации. Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists) в октябре назвал поправки спорными и призвал власти Грузии отозвать их. В начале декабря Transparency International - Georgia призвала власти Грузии прекратить давление на оппозиционные СМИ.

Международная организация по защите прав СМИ "Репортеры без границ" (RST) 26 декабря раскритиковала власти Грузии за принятые поправки к в закон "О вещании", пишет "Грузия-онлайн".

В заявлении организации, опубликованном в соцсети Twitter, отмечается, что она "обеспокоена рисками, которые представляют эти поправки для свободы слова".

Поправки в закон были принять на внеочередном заседании парламента Грузии 22 декабря. За них проголосовал 81 депутат.

Напомним, что опасения правозащитников вызывает пункт поправок, согласно которому решения Национальной комиссии по коммуникациям будут приниматься незамедлительно, вне зависимости от того, были они обжалованы в суде или нет. По мнению правозащитников, претворение инициативы в жизнь ударит в первую очередь по оппозиционным СМИ. Тревожит правозащитников и пункт о введении права на ответ, который обязывает СМИ распространять комментарии граждан или организаций, которые обвинили средство массовой информации в клевете или распространении неточной информации, а также пункт о запрете распространения программ и рекламы, которые разжигают ненависть и содержат призывы к терроризму. НПО заявили, что оба этих пункта относятся к сфере саморегулирования деятельности СМИ.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.