Правозащитники призвали власти Грузии прекратить давление на оппозиционные СМИ

03 декабря 2022, 03:03

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В Грузии усиливается давление на оппозиционные СМИ, в особенности со стороны представителей правящей партии "Грузинская мечта", говорится в заявлении Transparency International - Georgia.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" предложила поправки в закон "О вещании" с целью сблизить законодательство с нормами Евросоюза. Однако правозащитники считают, что в поправках содержатся пункты, которые могут ограничить свободу слова и помешать работе оппозиционных средств массовой информации. Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists) в октябре назвал поправки спорными и призвал власти Грузии отозвать их.

Неправительственная организация Transparency International - Georgia (TI) 2 декабря опубликовала заявление, в котором заявила о растущем давлении на оппозиционные СМИ. Возмущение правозащитников вызвало растущее число судебных исков против критически настроенных средств массовой информации, пишут "Новости-Грузия".

По данным организации, за последний только год против "Мтавари Архи", "Формулы" и "Пирвели" было подано 28 исков, главным образом от представителей правящей партии "Грузинская мечта" и приближенных к ней лиц.

"Волна давления на критические СМИ на фоне международно признанного отката демократического развития СМИ вполне подходит под один из признаков, характерных для клептократического правления, когда пытаются заставить замолчать журналистов, работающих по темам коррупции", - говорится в заявлении.

Transparency International призвала "Грузинскую мечту" прекратить давление на оппозиционные СМИ и обеспечить свободу работу журналистов, информирует "Грузия-онлайн".

1 сентября в суд на "Пирвели" подал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он потребовал у телеканал, а также журналистки Майи Мамулашвили 100 тысяч лари за моральный вред после обвинений в хищении крупной суммы. 21 сентября суд у "Пирвели" выиграла мать спикера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе Тамар Заалишвили

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