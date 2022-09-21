Мать Кобахидзе выиграла суд у оппозиционного телеканала

21 сентября 2022, 06:54

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Суд в Тбилиси обязал "Пирвели" и героиню передачи на телеканале выплатить по 5 555 лари матери спикера "Грузинской мечты" Тамар Заалишвили по делу о клевете.

Как писал "Кавказский узел", мать председателя партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе подала в суд на оппозиционный телеканал "Пирвели". Она обвинила его в клевете после передачи, в которой было сказано, что Тамар Заалишвили, будучи замдиректора Национального центра развития качества образования, заверяла студентам фальшивые дипломы.

В Тбилисском городском суде состоялось рассмотрение дела Тамар Заалишвили против оппозиционного телеканала "Пирвели" о клевете. Суд удовлетворил требования матери Ираклия Кобахидзе, телеканал должен заплатить ей 5 555 лари (около двух тысяч долларов), а также подготовить опровержение. Кроме того, 5 555 лари должна заплатить участница телепередачи Марина Микутадзе, которая обвинила Заалишвили в коррупции, сообщают 20 сентября "Новости-Грузии".

Адвокат телеканала Кети Зандукели считает решение суда незаконным. "Решение было принято по поручению властей", - заявила она, добавив, что телеканал намерен обжаловать его, пишет "Грузия-онлайн".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 сентября в суд на "Пирвели" подал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он потребовал у телеканал, а также журналистки Майи Мамулашвили 100 тысяч лари за моральный вред после обвинений в хищении крупной суммы.

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