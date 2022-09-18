18 сентября 2022, 03:12

Мать Ираклия Кобахидзе подала в суд на оппозиционный телеканал

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тамар Заалишвили обвинила телеканал "Пирвели" в клевете после обвинений в том, что она, будучи замдиректора Национального центра развития качества образования, заверяла студентам фальшивые дипломы.

Мать председателя партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе подала в суд на оппозиционный телеканал "Пирвели".

Тамар Заалишвили обвинила "Пирвели" в клевете. Речь идет о передаче "Суббота с Нодаром Меладзе", в которой в июле 2021 года было сказано, что Заалишвили, которая ранее была заместителем директора Национального центра развития качества образования, заверяла фальшивые дипломы, пишут 17 сентября "Новости-Грузия".

Заалишвили заявила, что сказанное в эфире "Пирвели" - "ужасные, клеветнические, лживые заявления". Она потребовала от телеканала компенсацию в размере 5 555 лари (около двух тысяч долларов), а также по пять лари от автора сюжета и продюсера передачи. Столь символические суммы были указаны ею, так как цифра "5" - это избирательный номер оппозиционной партии "Единое национальное движение".

В сюжете, ставшим причиной иска, рассказывается о том, что в подвале на улице Церетели в Тбилиси студентам Грузинского госуниверситета театра и кино имени Шота Руставели выдают поддельные дипломы. По словам бывшей сотрудницы вуза Марины Микутадзе, правоохранительные органы не предпринимают в связи с этим каких-либо действий только из-за "фактора Ираклия Кобахидзе", сообщает "Грузия-онлайн".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 сентября в суд на "Пирвели" подал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он потребовал у телеканал, а также журналистки Майи Мамулашвили 100 тысяч лари за моральный вред после обвинений в хищении крупной суммы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Журналисты Аджарского телевидения заявили о политическом давлении руководства", "Правозащитники призвали прекратить давление на сотрудников "Аджара ТВ"", "Смена руководства Аджарского телевидения происходит на фоне обвинений в шантаже".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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