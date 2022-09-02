Мэр Тбилиси подал в суд на оппозиционный телеканал

02 сентября 2022, 00:49

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Каха Каладзе потребовал от телеканала «ТВ Пирвели» и журналистки Майи Мамулашвили 100 000 лари за моральный вред после обвинений в хищении крупной суммы, прозвучавших в прямом эфире.

Мэр Тбилиси подал в суд на «ТВ Пирвели» и журналистку Майю Мамулашвили, сообщил адвокат мэра Дмитрий Габуния.

Каладзе потребовал возместить ему 100 000 лари (порядка 34,6 тысячи долларов) в качестве компенсации за моральный вред, сообщили со ссылкой на адвоката 1 сентября "Новости-Грузия".

Основанием для иска стали обвинения Майи Мамулашвили в прямом эфире о том, что Каха Каладзе присвоил крупную сумму, пояснил адвокат

Майя Мамулашвили 5 июля в авторской программе в форме утверждения заявила, что Каладзе прикарманил 60 миллионов (лари, порядка 20 млн долларов США) на тендерах, назвав это «официальной информацией», сообщил Interpressnews. Каладзе считает, что это утверждение является клеветой и наносит ущерб его чести, достоинству и деловой репутации, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" ранее писал, что на журналистов телеканала было совершено несколько нападений. Так, 19 июня при нападении на съемочную группу оппозиционной телекомпании "Пирвели" в Батуми во время включения прямого эфира был избит оператор Мурман Зоидзе. Нападавшие заявили, что им не нравится редакционная политика телекомпании. Мать оператора из-за нападения не него попала в больницу. 22 июня стало известно о задержании двоих подозреваемых по делу о нападении на Зоидзе. После нападения Зоидзе продолжил работать в обычном режиме. Но после нападения на него аджарские журналисты проявляют повышенную осторожность, так как местной прессе приходится освещать ряд резонансных сюжетов, и ее работники часто сталкиваются с агрессией, в том числе со стороны чиновников, рассказали коллеги Зоидзе.