Комитет защиты журналистов раскритиковал поправки в грузинский закон о СМИ

23 октября 2022, 04:47

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Поправки в закон "О вещании", которые предложила "Грузинская мечта", являются спорными, их раскритиковали оппозиционные СМИ и правозащитники, власти должны отозвать поправки, говорится в заявлении Комитета защиты журналистов (Committee to Protect Journalists).

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" предложила поправки в закон "О вещании" с целью сблизить законодательство с нормами Евросоюза. Однако правозащитники считают, что в поправках содержатся пункты, которые могут ограничить свободу слова и помешать работе оппозиционных средств массовой информации.

Международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), базирующаяся в Нью-Йорке, призвала власти Грузии отозвать из парламента проект поправок в закон "О вещании". Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации 21 октября.

"Власти Грузии должны отозвать спорные поправки к закону страны о вещании и работать с заинтересованными сторонами над разработкой нормативно-правовой базы", - говорится в заявлении (перевод "Кавказского узла").

В заявлении отмечается, что в случае, если поправки будут одобрены, то полномочия по вынесению решений о том, являются ли высказывания разжигающими ненависть, будут переданы Национальной комиссии Грузии по коммуникациям. И комиссия вправе выписать штраф в размере 3% от годового дохода вещателя, а также приостановить вещание в целом.

"Коалиция по защите СМИ Грузии, "Альянс независимых СМИ" и другие неправительственные организации выступают против нынешних поправок, которые дадут Национальной комиссии Грузии по коммуникациям полномочия выносить решения о разжигании ненависти и применять немедленные санкции", - пишет CPJ, добавив, что в таком случае "значительно увеличиваются риски принятия политически мотивированных решений в отношении критически настроенных СМИ".

В заявлении приводятся слова координатора программ CPJ по Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид, которая отметила, что в Грузии имеются "широко признанные проблемы с политической поляризацией и очевидное отсутствие доверия заинтересованных сторон к комиссии по коммуникациям". "Грузинские власти должны работать с экспертами в области СМИ и заинтересованными сторонами вещания, чтобы разработать систему регулирования, которая не представляет угрозы партийного использования", - заявила Саид.

Сейчас все жалобы, которые содержат предполагаемые высказывания, возбуждающие ненависть, рассматриваются "собственными внутренними саморегулируемыми группами вещателей" или независимой "Грузинской хартией журналистской этики, однако решения эти являются простыми рекомендациями, отмечает CPJ.

"CPJ направила электронное письмо в парламент Грузии за комментариями, но не получила ответа", - резюмируется в заявлении Комитета защиты журналистов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 сентября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о прослушке, принятый парламентом вопреки вето президента. Депутаты не видят правовых препятствий для применения этого закона, пояснил он. Законопроект предусматривал изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии о правилах и сроках прослушки по уголовным делам. Поправки предусматривают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. Также законопроект расширял список преступлений, по которым могут проводиться скрытые следственные действия. Проект поправок был инициирован депутатами от "Грузинской мечты" и одобрен парламентом. Законопроект подержали 78 депутатов, против проголосовали 11.

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