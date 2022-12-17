17 декабря 2022, 08:33

Военный из станицы Дмитриевской погиб на Украине

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Старший сержант Дмитрий Емельчугов из станицы Дмитриевской погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 59 военных из Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 декабря стало известно о гибели на Украине военнослужащего из Кропоткина Романа Нескучаева. К этой дате власти подтвердили гибель как минимум 58 военных из Краснодарского края.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб старший сержант из станицы Дмитриевская Кавказского района Дмитрий Емельчугов, сообщила администрация станицы в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 59 военных из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти подтвердили гибель на Украине 1000 жителей юга России", "Офицер из Кущевского района погиб на Украине", "Пользователей Telegram удивили объемы помощи эвакуированным из Херсонской области на Кубань".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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