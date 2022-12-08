08 декабря 2022, 19:20

Власти Кропоткина сообщили о гибели военного на Украине

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Командир зенитного отделения Роман Нескучаев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Кропоткина. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 58 уроженцев Краснодарского края. 

"Кавказский узел" писал, что старший механик Николай Попов стал 57-м уроженцем Кубани, гибель которого в ходе военной операции на Украине подтвердили власти.

Гвардии младший сержант зенитно-ракетных войск Роман Нескучаев погиб на Украине, посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Кропоткина.

21-летний Роман был командиром зенитного отделения, он погиб 17 июня, указано в сообщении в Telegram-канале администрации города.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 58 жителей Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Уроженец Дагестана погиб на Украине", "Власти подтвердили гибель на Украине военного из Новочеркасска", "Военный из Ростовской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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