Суд в Краснодаре постановил выплатить матери погибшего солдата 1,5 млн рублей

16 декабря 2022, 13:57

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Прикубанский районный суд частично удовлетворил иск матери погибшего под Воронежем Степана Цымбала о взыскании компенсации с Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля 2019 года на полигоне Погоново в Воронежской области было найдено тело военнослужащего из Краснодарского края Степана Цымбала со следами насильственной смерти. Военное управление СКР возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Родители погибшего срочника требовали расформировать воинскую часть, в которой служил сын, и наказать виновных. Подозреваемым по делу стал офицер, который, по версии следствия, избил рядового.

Мать погибшего требовала от Минобороны России компенсации в размере 5 млн рублей за причиненный моральный вред. "Суд постановил удовлетворить иск частично, взысканы 1,5 млн рублей с Министерства обороны РФ за счет казны Российской Федерации", - цитирует сегодня объединенную пресс-службу судов Краснодарского края ТАСС.

Ранее, в апреле, суд изменил приговор об условном сроке капитану запаса Дмитрию Прохорову, который обвинялся в доведении Цымбала до самоубийства, и признал его виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ему было назначено наказание в виде шести лет колонии, сообщило информагентство.

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