Спор между властями Сочи и Росимуществом подставил под угрозу работу чаеводов

13 декабря 2022, 09:14

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Генпрокуратура потребовала через суд изъять у администрации Сочи 610 гектаров земли в Лазаревском районе и передать их Росимуществу, поскольку, по версии ведомства, эти земли используются чаеводами по назначению частично. Спор и земле идет между властями Сочи и государством, а под ударом в итоге будут чаеводы, заявили в руководстве ЗАО "Дагомысчай", которое арендует земли.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 ноября стало известно, что ассоциация производителей чая Краснодарского края направила президенту России Владимиру Путину обращение, в котором пожаловалась, что из-за изъятия земель у сочинских чаеводов под угрозой исчезновения оказалась вся чайная отрасль края. 27 ноября сочинские предприниматели отметили, что решения судов об изъятии земель не остановили их работу.

Генпрокуратура обратилась в суд с иском о возврате сельхозугодий площадью 610 гектаров в Лазаревском районе Сочи в собственность Росимущества. Надзорное ведомство считает, что договор аренды между ЗАО "Дагомысчай" и администрацией Сочи был заключен с нарушениями, и что производство чайного листа сохранилось на незначительной площади. Остальная территория заброшена или используется под застройку, сообщил 12 декабря "Коммерсант".

Заседание по иску Генпрокуратуры запланировано в Лазаревском районном суде Сочи на 14 декабря. Речь в иске идет о 106 участках, это бывшие земли чайного совхоза "Дагомысский", который был преобразован в ЗАО "Дагомысчай".

По данным прокуратуры изначально в пользовании предприятия было 2,1 тысячи гектаров сельхозугодий. "Администрация Сочи, не имея обоснованных оснований и полномочий, действуя недобросовестно, распорядилась земельными участками вопреки интересам государства и общества. В 2006 году участки были включены в реестр муниципальной собственности, на них было зарегистрировано право собственности муниципального образования Сочи. В 2012 году мэрия заключила с ЗАО "Дагомысчай" договор аренды земли на 49 лет", – привело издание цитату из заявления Генпрокуратуры.

По итогам проверки сотрудники прокуратуры обнаружили, что на землях ЗАО "Дагомысчай" и на участках, которые предприятие сдало в субаренду, необоснованно построены жилые дома, гаражи и хозпостройки. Значительная часть участков покрыта дикорастущими кустарниками, а сады заброшены. "Дагомысчай" использует под выращивание чайного листа всего 128 гектаров, утверждает Генпрокуратура.

Один из руководителей ЗАО "Дагомысчай" отметил, что Генпрокуратура не впервые требует в судебном порядке передать земли, которые находятся в муниципальной собственности администрации Сочи в собственность Росимущества. "По сути, это спор между двумя публичными собственниками земли, но прокуратура просит признать недействительными сделками все договоры аренды земли чаеводческого предприятия, тем самым прекращая права сельхозпроизводителя на земельные участки, являющиеся основой его деятельности",– сказал он.

Аналогичные иски Генпрокуратуры в Адлерском и Хостинском судах были рассмотрены и удовлетворены очень быстро, в течение двух-трех недель, отметил управляющий партнер адвокатского бюро "Домащенко и партнеры" Роман Домащенко, который представляет интересы "ЗАО "Дагомысчай".

"Это вызывает беспокойство у ответчиков, лишенных разумных сроков на подготовку доводов в опровержении заявленных требований", – отметил юрист.

Напомним, 21 августа стало известно, что Генпрокуратура потребовала изъять в собственность государства 140 участков общей площадью 1524 гектара в Адлере, так как, по данным ведомства, арендаторы участков не используют их по назначению.

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