Сотрудник колхоза имени Петровых заподозрен по делу о преднамеренном банкротстве

12 декабря 2022, 14:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бывший сотрудник колхоза имени Петровых в Кабардино-Балкарии скрыл от членов правления сведения о долгах предприятия, что привело к банкротству колхоза, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября следователи сообщили, что главный бухгалтер колхоза имени Петровых заподозрена в пособничестве преднамеренному банкротству. По версии следствия, с января 2015 года до декабря 2020 года она, согласившись на предложение директора колхоза, составила и предоставила в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии подложные документы о наличии у колхоза кредиторской задолженности, в которых завысила размеры реально имевшейся задолженности. В результате предприятие было признано банкротом.

Бывший сотрудник колхоза имени Петровых подозревается в причастности к мошенничеству и преднамеренному банкротству предприятия, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Кабардино-Балкарии.

По версии следователей, бывший сотрудник колхоза, зная о наличии у предприятия долгов на сумму более 15 миллионов рублей, умышленно скрыл эту информацию от членов правления колхоза, тем самым способствовав "формированию кредиторской задолженности", что впоследствии привело к банкротству предприятия, информирует сегодня на своем сайте ГТРК «Кабардино-Балкария».

Дело расследует Прохладненский межрайонный отдел республиканского управления СКР по части 1 статьи 196 и части 4 статьи 159 УК РФ, говорится в публикации. Управление СКР по Кабардино-Балкарии, по состоянию на 13.55 мск, не сообщило на своем сайте о начале расследования.

Часть 1 статьи 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) предусматривает до шести лет лишения свободы, часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере) – до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее руководитель колхоза Александр Дегтяренко был привлечен к уголовной ответственности по статье о сокрытии денег в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019-2020 годах он скрыл 9,6 миллиона рублей, за счет которых должна была быть погашена недоимка в бюджет. Глава колхоза объяснил неуплату налогов проблемами хозяйства.

26 февраля Александра Дегтяренко взяли под стражу по обвинению в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении должностными полномочиями. Дегтяренко, по мнению членов колхоза, изолировали, чтобы он не мешал оппонентам в отъеме колхозной земли.

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