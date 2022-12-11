11 декабря 2022, 12:53

Сочинец обвинен в дискредитации военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В районный суд Сочи передано дело Евгения Кириченко, обвиненного по административной статье о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Так, 10 декабря стало известно, что административный протокол по этой статье был составлен на жителя Армавира Сергея Соснова.

Силовики составили протокол о дискредитации армии на жителя Сочи Евгения Кириченко. Дело поступило в Центральный районный суд и еще не рассмотрено, сообщают "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, Евгений Кириченко обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Дело поступило в суд 2 декабря, его рассмотрение по существу назначено на 09.40 мск 28 декабря.

Напомним, к 19 октября в российские суды поступило около 4800 дел по этой статье. В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край.

Опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указали ранее адвокаты.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Волжского обвинен в дискредитации российской армии", "Силовики отпустили задержанного за пацифистский стикер жителя Адлера", "Ейчанин обвинен в дискредитации российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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