11 декабря 2022, 07:35

Житель Армавира обвинен в дискредитации армии

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Административный протокол о дискредитации российских вооруженных сил составлен на жителя Армавира Сергея Соснова.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта. 8 декабря протокол по данной статье был составлен на инвалида детства из Отрадненского района.

Протокол по административному делу о дискредитации российской армии составлен в отношении жителя Армавира Сергея Соснова, сообщают 10 декабря "Кавказ-Реалии"*.

Дело Соснова уже поступило в суд. Что стало поводом для составления протокола - не сообщается.

Опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указали ранее адвокаты.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Силовики отпустили задержанного за пацифистский стикер жителя Адлера", "Житель Волжского обвинен в дискредитации российской армии", "Ейчанин обвинен в дискредитации российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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