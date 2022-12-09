Инвалид на Кубани обвинен в дискредитации армии

09 декабря 2022, 07:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Протокол о дискредитации российской армии составлен на жителя Краснодарского края, инвалида детства после его комментария в YouTube.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта. Суды регулярно выносят решения о штрафах по этой статье. В декабре был оштрафован житель Славянска-на-Кубани Иван Цикунов.

На инвалида в Краснодарском крае составили протокол о дискредитации армии из-за комментария на YouTube. 21-летний инвалид второй группы (с детства) Алексей из Отрадненского района проходит по административной статье после того, как написал комментарий к одному из видео, сказано в сообщении 8 декабря в Telegram-канале ASTRA.

Опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указали ранее адвокаты.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.