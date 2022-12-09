Отец Миртофига Гусейнова заявил о нарушении прав сына

09 декабря 2022, 19:29

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Активисту Движения "Мусульманское единство" Миртофигу Гусейнову не позволили связаться с родными после задержания, силовики несколько дней скрывали его местонахождение, заявил отец активиста. Арест Гусейнова будет обжалован, сообщил его адвокат Назим Мусаев.

Как писал "Кавказский узел", член Движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Миртофиг Гусейнов был задержан вечером 6 декабря на автобусной остановке возле станции метро "20 января", сообщил отец активиста Мирджалал Гусейнов. Члены семьи к полудню 7 декабря не смогли прояснить его судьбу. В ДМЕ задержание назвали продолжением новой волны преследования активистов организации. 7 декабря стало известно, что он арестован на три месяца по делу о незаконном обороте наркотиков.

23 ноября член движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Шахин Гадирли был задержан силовиками на автобусной остановке, когда возвращался с работы домой. Родственникам сообщили о его задержании лишь 26 ноября. Ему предъявлено обвинение в причастности к незаконному обороту наркотиков в крупном размере, суд отправил его под стражу на четыре месяца. В ДМЕ назвали сфабрикованным дело Гадирли, посчитав это провокацией против организации. Шахин Гадирли стал десятым членом "Мусульманского единства", кто содержится в тюрьмах, включая лидера организации Талеха Багирзаде, сообщили в ДМЕ. 2 декабря апелляционный суд оставил его под стражей. Член ДМЕ Самир Бабаев был задержан 2 декабря в поселке Маштага, а 1 декабря в поселке Масазыр был задержан другой член движения Ниджат Алиев, его увезли в неизвестном направлении. В ДМЕ сочли задержания Алиева и Бабаева необоснованными. 6 декабря стало известно, что Бабаеву и Алиеву предъявили обвинения по статье о незаконном обороте наркотиков.

Отец активиста Мирджалал Гусейнов заявил, что "полиция несколько дней скрывала место содержания" его сына.

"После того, как о задержании моего сына стали писать СМИ, спустя сутки наконец нам официально из полиции подтвердили этот факт, сообщив, что он арестован по делу о наркотиках. 7 декабря полковник-лейтенант Кенан Набиев из Насиминского районного управления полиции сообщил, что Миртофиг у них. Я спросил, можно ли привезти ему еду и одежду, тот сказал, что в пище нет необходимости, а теплая одежда не помешает. Когда мы приехали туда, этот офицер взял у нас одежду. Но через некоторое время, вернул ее, сообщив, что Миртофига уже увезли в СИЗО в Кюрдаханы (Бакинский СИЗО-1)", - рассказал Мирджалал Гусейнов.

Однако, по его словам, на следующий день, 8 декабря, членам семьи в Кюрдаханском СИЗО заявили, что Миртофига Гусейнова в этом заведении нет. "Когда поинтересовались в полиции о месте содержания, нам ничего не ответили. И только сегодня в Кюрдаханском СИЗО подтвердили, что Миртофиг там, но продукты и одежду для него не приняли. Позвонить ему также не дали, заявив, что «пока не положено»", - добавилМирджалал Гусейнов.

По его словам, в полиции родным активиста сообщили только статью обвинения – 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков) УК Азербайджана. "Нам не говорят, что за наркотики, откуда они у него взялись. Они только говорят, что "в крупном размере". В "крупном размере", это как – килограмм, центнер, тонна? Все это абсурд. Мой сын верующий человек, он никогда не употреблял наркотиков, он далек от всего того, что запрещено нашей религией", - сказал отец активиста.

Мирджалал Гусейнов счел действия полиции в отношении Миртофига необоснованны. "Допустим, они в чем-то заподозрили моего сына. Но зачем надо было его фактически похищать? Он работает продавцом на вещевом рынке возле станции метро "20 января". Его буквально с остановки выкрали. Почему ему не дали позвонить и сообщить о задержании? Почему ему не позволили связаться с нами, чтобы мы ему нашли адвоката? Почему ему не дают сейчас из СИЗО звонить?" - сказал Мирджалал Гусейнов.

Он отметил, что семья заключила договор с адвокатом Назимом Мусаевым. "Надеемся, что адвокат в ближайшие дни прояснит суть обвинения, сможет встретиться с Миртофигом и подаст апелляцию на арест", - отметил отец активиста.

Он добавил, что его сыну 32 года, у него трое малолетних детей, которые остались теперь без кормильца.

Адвокат Назим Мусаев подтвердил, что привлечен к защите активиста, однако от комментариев воздержался.

"Со мной договор был заключен только сегодня. Я еще не вручил договор и ордер следователю. Рассчитываю встретиться с ним завтра (10 декабря). В начале следующей недели, я собираюсь встретится с Миртофигом Гусейновым в СИЗО. Из-за пандемии туда пропускают только после сдачи теста на коронавирус. 12 декабря утром я сдам тест, вечером будет готов ответ, а 13 декабря я поеду в СИЗО", - сказал адвокат.

Он подтвердил, что после встречи со следователем и получения решения суда на руки подаст апелляционную жалобу на арест.

В МВД Азербайджана воздержались от комментариев, сославшись на отсутствие информации. Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что 25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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