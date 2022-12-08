Активист "Мусульманского единства" арестован в Азербайджане

08 декабря 2022, 18:35

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Член Движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Миртофиг Гусейнов арестован на три месяца по обвинению в торговле наркотиками. Гусейнова преследуют по надуманным обвинениям, заявили его отец и соратники.

Как писал "Кавказский узел", член Движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Миртофиг Гусейнов был задержан вечером 6 декабря на автобусной остановке возле станции метро "20 января", сообщил отец активиста Мирджалал Гусейнов. Члены семьи к полудню 7 декабря не смогли прояснить его судьбу.В ДМЕ задержание назвали продолжением новой волны преследования активистов организации.

23 ноября член движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Шахин Гадирли был задержан силовиками на автобусной остановке, когда возвращался с работы домой. Родственникам сообщили о его задержании лишь 26 ноября. Ему предъявлено обвинение в причастности к незаконному обороту наркотиков в крупном размере, суд отправил его под стражу на четыре месяца. В ДМЕ назвали сфабрикованным дело Гадирли, посчитав это провокацией против организации. Шахин Гадирли стал десятым членом "Мусульманского единства", кто содержится в тюрьмах, включая лидера организации Талеха Багирзаде, сообщили в ДМЕ. 2 декабря апелляционный суд оставил его под стражей. Член ДМЕ Самир Бабаев был задержан 2 декабря в поселке Маштага, а 1 декабря в поселке Масазыр был задержан другой член движения Ниджат Алиев, его увезли в неизвестном направлении. В ДМЕ сочли задержания Алиева и Бабаева необоснованными. 6 декабря стало известно, что Бабаеву и Алиеву предъявили обвинения по статье о незаконном обороте наркотиков.

О местонахождении Миртофига Гусейнова стало известно только вечером 7 декабря, сообщил его отец Мирджалал Гусейнов.

"Оказалось, что моего сына задержали и доставили в 22-ое отделение полиции Насиминского района. Там ему предъявили обвинение по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков) УК Азербайджана. Вчера (7 декабря) его привезли в Насиминский районный суд, который принял решение об аресте на три месяца. То есть на такой срок он будет оставаться в заключении, пока будет идти следствие. Его уже отправили в СИЗО Кюрдаханы (СИЗО-1 Пенитенциарной службы - Прим. "Кавказского узла"). Мы не верим в это обвинение. Мой сын далек от наркотиков, он верующий человек", - сказал Мирджалал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Пресс-секретарь ДМЕ Абульфаз Буньядов также усомнился в достоверности обвинения Миртофигу Гусейнову.

"Обвинения в наркотиках часто используют против верующих и в частности членов ДМЕ. Только с 23 ноября по этому обвинению арестованы четверо активистов ДМЕ. Очевидно, что эти дела фабрикуются. Задержания и аресты происходят с нарушением закона. Людей задерживают и не позволяют сообщить об этом своим близким, им не дают возможности пригласить адвоката по выбору. Это имело место и с Миртофигом Гусейновым. Обвинения в связи с наркотиками нелепы. Наших активистов обвиняют даже не в употреблении или хранении наркотиков, а в торговле, причем в крупном размере. Спрашивается, если они такие наркоторговцы, то почему занимаются малооплачиваемым, низкоквалифицированным трудом? Все это новая волна давления на "Мусульманское единство", - сказал Буньядов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что ДМЕ будет стараться привлечь к защите Миртофига Гусейнова адвоката с независимой гражданской позицией для обжалования ареста.

В Насиминском районном суде Баку подтвердили информацию об аресте Миртофига Гусейнова, но от комментариев воздержались заметив, что у защиты есть право на обжалование.

Статья 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ) УК Азербайджана предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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